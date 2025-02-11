ABD'nin çelik ve alüminyumu aldığı yerler

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ithal ettiği tüm çelik ve alüminyum ürünlerinden "istisna ya da muafiyet olmadan" yüzde 25 gümrük vergisi alınacağını gece saatlerinde açıkladı.

ABD'nin zor durumdaki demir çelik sektörünü korumak üzere alınan bu karar, yeni bir ticaret savaşına dair endişe oluşturdu.

ABD'de kullanılan çeliğin yaklaşık dörtte biri ithal edilirken, bu ithalatın büyük bölümü komşu ülkeler Meksika ve Kanada'dan ya da Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi yakın müttefiklerden sağlanıyor.

ÇİN'DEN GİDEN ÇELİK SINIRLI

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ve ihracatçısı Çin'in ise ABD'ye gönderdiği çelik miktarı oldukça sınırlı.

2018 yılında uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergileri, Çin'den gelen çeliğin büyük bir kısmının ABD pazarına girmesini engelledi.

Çin geçen yıl ABD'ye yalnızca net 508 bin ton çelik ihraç etti.

Bu miktar, ABD'nin toplam çelik ithalatının sadece yüzde 1,8'ini oluşturuyor.

ABD ALÜMİNYUM İTHALATINA BAĞIMLI

ABD alüminyum ithalatında giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Ülkede kullanılan alüminyumun yaklaşık yarısı ithal edilirken, bu ithalatın büyük çoğunluğu komşu Kanada'dan sağlanıyor. Kanada geçen yıl ABD'ye 3,2 milyon ton alüminyum ihraç etti.

ABD'nin alüminyum ithalatında Kanada'dan sonra sırasıyla 347,034 tonla Birleşik Arap Emirlikleri ve 222,872 tonla Çin geliyor.

Öte yandan ABD'nin alüminyum eritme endüstrisi, küresel ölçekte küçük kalmaya devam ediyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, ülkedeki toplam izabe kapasitesi, dünya genelinin yalnızca yüzde 1,73'ünü oluşturuyor.