ABD'nin ekim ayı enflasyonu belli oldu

Haber Merkezi

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre, ABD'de tüketici enflasyonu ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterirken, yıllık olarak da yüzde 2,6 oldu.

ABD'nin enflasyon verisi beklentilere paralel geldi.

FED'İN FAİZ KARARINDA ETKİLİ

Bu verinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan da ABD'nin eylül ayı enflasyonu yıllık yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı.