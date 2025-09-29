ABD'nin odağında bütçe tasarısı var

ABD'de 30 Eylül'de mali yıl sona erecek.

Mali yılın bitimine az süre kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Bu durum endişeleri artırırken ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin Demokratlar yüzünden kapanabileceğini söyledi.

ABD'de Kongre üyeleri, bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bugün Başkan Trump ile bir araya gelmeyi planlıyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNİN AÇIKLANMAMA OLASILIĞI

Bütçe konusunda anlaşılamaması ve hükümetin kapanması durumunda tarım dışı istihdam verisinin bu hafta açıklanmayabileceğine dair riskler bulunuyor.

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.