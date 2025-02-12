ABD'nin tarifeyi artırdığı ülkelerle 14 trilyon ithalatı var

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ABD'nin 2024'te yaptığı ithalatın yüzde 42'sini Çin, Kanada ve Meksika oluştururken bu üç ülkeden yapılan ithalat, geçen yıl yüzde 3 artarak 1 trilyon 357,5 milyar dolara ulaştı.

Göreve geldikten sonra Çin'e yüzde 10 ilave gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri gündemde tutuyor.

Trump, seçim sürecinde sıkça vurguladığı, "Make America Great Again" (MAGA) sloganıyla uyumlu bir şekilde ekonomik ve ticari politikalarını şekillendirirken, ek gümrük vergilerinin küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine dair endişeler artıyor.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM İTHALATINA YÜZDE 25 VERGİ

Ayrıca Trump, ABD'den yapılan tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı da imzaladı.

Bu gelişmelerin ardından, Trump'ın tarifelerle hedef aldığı ülkelerin ABD ekonomisindeki konumu ve tarifelerin ekonomik sonuçları merak konusu oldu.

ABD'NİN TOPLAM İTHALATI

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, ABD'nin toplam ithalatı 2024'te, önceki yıla göre yüzde 6 artarak 3 trilyon 359,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İTHALATTA MEKSİKA BAŞI ÇEKİYOR

ABD'nin ithalatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 510 milyar dolarla Meksika'nın ilk sırada yer aldığı görüldü.

Bu ülkeyi 462,7 milyar dolarla Çin, 422,2 milyar dolarla Kanada takip etti. Bu dönemde yıllık bazda Meksika ve Çin'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 3 artış kaydederken, Kanada'dan yapılan dış alım ise yüzde 2 azaldı.

İTHALATIN YÜZDE 42'Sİ ÇİN, KANADA VE MEKSİKA'DAN

Böylece, ABD'nin 2024'te yaptığı ithalatın yaklaşık yüzde 42'si Çin, Kanada ve Meksika'dan yapıldı.

MEKSİKA'DAN EN FAZLA MOTORLU TAŞITLAR VE YEDEK PARÇA ALIMI

Söz konusu dönemde ABD'nin en çok ithalat yaptığı ülke de Meksika oldu. ABD, bu ülkeden toplamda 137,2 milyar dolarlık motorlu taşıt ve yedek parça, 105,9 milyar dolarlık makine ve ekipman ile 87,6 milyar dolarlık elektrikli makine ve ekipman satın aldı.

Öte yandan, ithalat artışlarına bakıldığında en çok artış 24,2 milyar dolarla makine ve ekipmanlarında oldu. Bu kalemi, 7,2 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçalarıyla 2 milyar dolarla elektrikli makine ve ekipmanları izledi.

ÇİN'DEN EN FAZLA ELEKTRİKLİ MAKİNE VE EKİPMANLARI ALINDI

ABD, küresel ticarette en büyük rakibi olarak gördüğü ve birçok kez "ticaret savaşlarına" girdiği Çin'den geçen yıl 462,7 milyar dolarlık ithalat yaptı. Çin'den yapılan en fazla dış alım kalemini 127,1 milyar dolarla elektrikli makine ve ekipmanlar oluşturdu. Bu sektörü, 85,1 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, 32 milyar dolarla oyuncaklar, spor malzemeleri ve aksesuarlar izledi.

Öte yandan, değer bazında en fazla ithalat artışı 1,8 milyar dolarla medikal ürünler gerçekleşirken bunu 1,6 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları izledi.

KANADA'DAN EN FAZLA MİNERAL YAKITLAR İTHAL EDİLDİ

ABD, Trump'ın ilave gümrük vergisi uygulamayı planladığı Kanada'dan geçen yıl 422,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Kanada'dan en çok ithal edilen ürünlere bakıldığında ise ilk sırada 131 milyar dolarla mineral yakıtlar yer aldı. Bu ürünü, 50,8 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, 30,3 milyar dolarla makine ekipmanları takip etti.

Bu ülkeden sağlanan ithalatta en fazla artış 1,4 milyar dolarla mineral yakıtlarda görüldü. Bunu, 1,3 milyar dolarla hava ve uzay taşıtları ve parçaları izledi.