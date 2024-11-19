Abdulkadir Uraloğlu: 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı

AA

Türkiye, dünyanın kruvaziyer turizm lisanı olmak yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünün ekim ayı istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin kruvaziyer gemi turizminin önemli destinasyonlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ULAŞIM VE TURİZM BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR"

Uraloğlu, ulaşım ve turizmin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan iki temel sektör olduğunu belirterek, limanların, kültürel ve turistik zenginliklerin dünya çapında tanıtılması için kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

KRUVAZİYER GEMİ SAYISI: 195

Bu yılın ekim ayında limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının 195'e ulaştığını bildiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gemilerle limanlarımıza gelen yolcu sayısı da bu dönemde 295 bin 892 kişi oldu. Yılın 10 ayında ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 1112, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 1 milyon 766 bin 323 kişi oldu.

"KUŞADASI LİMANI EN FAZLA KRUVAZİYER GEMİNİN UĞRAK YAPTIĞI LİMAN OLDU"

Uraloğlu, en fazla kruvaziyer geminin geldiği ilk üç limana ilişkin de bilgi verirken, "Kuşadası Limanı, ocak-ekim döneminde 501 kruvaziyerle en fazla geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı 184 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 92 gemiyle Bodrum takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kuşadası Limanı'nın ekim ayında da 89 gemiyle zirvedeki yerini pekiştirdiğini aktaran Uraloğlu, geçen ay ikinci sırayı 34 gemiyle İstanbul limanlarının aldığını, bu limanları 17 gemiyle Bodrum'un takip ettiğini bildirdi.

YOLCU SAYISI

Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayılarına ilişkin de şunları kaydetti: