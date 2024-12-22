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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari gemiler başta olmak üzere denizlerde can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak adına denetimler gerçekleştiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de gemi denetimlerinin 71 liman başkanlığınca yürütüldüğünü belirterek, "2024 yılında 411 gemiye program dışı denetim gerçekleştirdik, böylece yıl içinde toplam 4 bin 579 gemiye denetim gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Liman ve bayrak devletlerinin denetim mekanizmalarının hem deniz emniyetinde hem de çevresel güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynadığına işaret eden Uraloğlu, gemi denetimlerinde Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) prosedürlerinin uygulandığına işaret etti.

11 AYDA ULUSLARARASI SEFER YAPAN TÜRK BAYRAKLI 1.191 GEMİ DENETLENDİ

Uraloğlu, Türkiye'de gemi denetimlerinin 21 bölgede 71 liman başkanlığı tarafından yürütüldüğünün altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

Liman başkanlıklarımız, Türk bayraklı gemilerin performanslarını günlük olarak analiz ederek yapmış olduğu risk analizi sayesinde gemilerimizin yurt dışı limanlarda seferden alıkonulmalarını önlüyor. 2024'ün ilk 11 ayında uluslararası sefer yapan 1191 Türk bayraklı gemimizi denetledik. Bu denetimler, risk bazlı denetim sistemlerinin denetim süreçlerini iyileştiren önemli bir uygulamadır.

2 BİN 977 YABANCI BAYRAKLI GEMİYE LİMAN DEVLETİ DENETİMİ YAPILDI

Türkiye'nin üyesi olduğu memorandumlar kapsamında Türk limanlarında yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Akdeniz Memorandumu ve Karadeniz Memorandumu kapsamında 2024 yılında 2 bin 977 yabancı bayraklı gemiye liman devleti denetimi yapıldı.

Bu denetimlerde 141 gemiye, eksiklikleri nedeniyle, seferden alıkonulma işlemi uygulandığını belirten Uraloğlu, Akdeniz çanağındaki üye devletlerin de içinde bulunduğu denetimlerin yüzde 40'ının Türkiye'de gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

"SEFERDEN ALIKONULAN GEMİLERİN 4'Ü SÖKÜME GİTTİ"

Deniz ticaretinin dinamik yapısını korumak ve emniyet farkındalığını artırmak için zaman zaman denetim kampanyaları düzenlendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihlerinde limanlarımıza uğrak yapan 30 yaş üstü uluslararası sefer yapan yabancı bayraklı gemilere gerçekleştirdiğimiz 'yoğunlaştırılmış liman devleti denetimi kampanyası' kapsamında 172 gemiyi denetledik. Bu gemilerin 53'ünü çeşitli eksikliklerinden dolayı seferden alıkoyduk. Seferden alıkonulan gemilerden 16'sı tersanelere gönderildi, bu gemilerin 4'ü söküme gitti.

2024'TE ULUSAL SEFER YAPAN 411 TÜRK BAYRAKLI GEMİYE PROGRAM DIŞI DENETİM YAPILDI

Uraloğlu, sadece uluslararası değil ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemilerin de denetlendiğine işaret ederek, "2024 yılında 411 gemiye program dışı denetim gerçekleştirdik. Böylece yıl içinde toplam 4 bin 579 gemiye denetim gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

TÜRK BAYRAKLI GEMİLER PRESTİJLİ SINIFLAR ARASINA DAHİL OLDU

Denetimlerin gemi filosunun performansının artırılmasına ve gemi emniyetinin üst seviyeye yükseltilmesine öncülük ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Çalışmalarımız sayesinde Türkiye 2008'den itibaren Paris MoU'nun, 2022'den itibaren de Tokyo MoU'nun beyaz listesinde yer almaya başlamıştır. Son olarak ülkemiz 2023'te ABD yüksek risk hedef bayrak listesinden çıkarak Türk bayraklı gemiler için prestijli sınıflar arasına dahil olmuştur. Ülkemizin denizcilik sektöründe uluslararası arenada üst sıralarda bulunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

IMO ÜYE DEVLET DENETİMİ PROGRAMINDA BAŞARI

Uraloğlu, 2024 Eylül sonunda IMO tarafından gerçekleştirilen "üye devlet denetimi"ni başarıyla tamamladıklarının altını çizerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurumların katılımıyla, hem Ankara'da hem de sahada gerçekleştirilen denetimlerde denizcilik ile ilgili faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini teyit ettiklerini vurguladı.