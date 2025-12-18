Garanti BBVA, kasım ayı kart verilerini açıkladı: E-ticaret harcamaları yüzde 47 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garanti BBVA'nın, kasım ayı kart verilerine göre, 11 ve 28 Kasım’da işlem adedinin tarihin en yüksek seviyesine ulaşması, kampanyaların tüketici davranışı üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koyuyor.

Kasım 2024-Kasım 2025 dönemine ait ciro verileri, tüketicinin online alışverişe yönelimini net şekilde doğruluyor.

E-ticaret hacmindeki yüzde 47’lik büyüme ve taksitli alışverişlerin özellikle havayolları ve giyim kategorilerinde artış göstermesi hem günlük ihtiyaçlara hem de deneyim odaklı harcamalara yönelik talebin canlılığını koruduğunu ortaya koyuyor.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), kampanyaların etkisiyle her yıl “alışveriş ayı”na dönüşen Kasım dönemine ilişkin kredi kartı harcama analizini paylaştı. Dijital platformlarda yoğunlaşan indirimlerin etkisiyle hareketliliğin zirveye ulaştığı bu dönemde, Garanti BBVA kartları ve POS’ları üzerinden yapılan milyonlarca işlem incelenerek hazırlanan çalışma; tüketicilerin alışveriş davranışlarına, e-ticaret hacmindeki büyümeye, kategori bazlı değişimlere, taksit tercihlerine ve şehir kırılımlarına geçen yıla kıyasla kapsamlı bir şekilde ışık tutuyor.

E-TİCARET HARCAMALARI ARTTI

Açıklanan verilere göre, Kasım 2024-Kasım 2025 döneminde e-ticaret harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 oranında artış gösterdi. Toplam harcamalar içinde e-ticaretin payı yüzde 32 seviyesinde sabit kalırken, işlem hacmindeki ivme dikkat çekti. Kampanya dönemlerinin etkisiyle 11 Kasım ve 28 Kasım günlerinde işlem adedi 1,2 milyonun üzerine çıkarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

RESTORANLARDA E-TİCARET DÜŞTÜ

E-ticarette yıllık bazda en büyük artış restoran kategorisinde gerçekleşti. Restoran harcamaları geçen yıla göre yüzde 78,4 artarak listenin ilk sırasında yer aldı. Bu kategoriyi yüzde 48,3 artışla konaklama, yüzde 48 artışla havayolları, yüzde 46,1 artışla market ve pazaryeri, yüzde 42 artışla araç kiralama/servis sektörü izledi. Kasım ayındaki kampanya dönemlerinin özellikle yemek, seyahat ve günlük ihtiyaç kategorilerinde belirgin bir talep yarattığı görülüyor.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞTE GÜÇLÜ EĞİLİM

Taksitli alışverişlerde de güçlü bir eğilim dikkat çekiyor. Kasım ayı boyunca Garanti BBVA kartlarıyla gerçekleştirilen e-ticaret harcamalarının yüzde 54’ü peşin, yüzde 46’sı taksitli olarak yapıldı. Taksitli harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak toplam e-ticaret hacminin neredeyse yarısına ulaştı. Taksitli işlemlerde en yüksek artış havayolları sektöründe yaşandı; bu alanda taksitli harcamalar yüzde 59,2 yükseldi. Giyim ve aksesuar kategorisinde artış yüzde 51,9, market ve pazaryerinde yüzde 42,8, araç kiralama ve servis kategorisinde ise yüzde 42,4 oldu. Mobilya ve dekorasyon kategorisinde yüzde 40 artış gerçekleşti.

CİNSİYETE GÖRE ALIŞVERİŞ

Cinsiyete göre harcama artışları incelendiğinde, kadın ve erkek tüketicilerin e-ticaret harcamalarında birbirine oldukça yakın bir büyüme sergilediği görülüyor. Kadın tüketicilerin harcamaları yıllık bazda yüzde 46,5 artarken, erkek tüketicilerde artış yüzde 46,2 olarak gerçekleşti. Kadınların en yüksek artışı restoran harcamalarında (yüzde 84,9) yaptığı, havayolları (yüzde 48,3) ve market/pazaryeri (yüzde 45,1) kategorilerinin de öne çıktığı görüldü. Erkek tüketicilerde ise restoran kategorisi yüzde 73,8 artışla ilk sırada yer alırken, konaklama (yüzde 48,4) ve havayolları (yüzde 47,1) onu takip etti.

E-TİCARETTE LİDER ŞEHİR: İZMİR

Kasım ayı boyunca e-ticaret hacmini en fazla artıran şehir ise açık ara İzmir oldu. İzmir’de e-ticaret harcamaları geçen yıla göre yüzde 112,4 artarak diğer tüm büyükşehirleri geride bıraktı. İzmir’in ardından Bursa (yüzde 64,6), Ankara (yüzde 61,8), Antalya (yüzde 53,9) ve İstanbul (yüzde 41,9) sıralandı. Bu sonuç, özellikle İzmir ve Bursa gibi şehirlerde e-ticaret adaptasyonunun daha hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Kasım 2025 verileri tüketicilerin kampanya dönemlerini güçlü biçimde sahiplendiğini; restoran, havayolları ve pazaryeri gibi kategorilerde talebin belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra taksit seçeneği, tüketicilerin ödeme tercihlerini şekillendiren ve alışveriş hacmini destekleyen önemli bir kolaylaştırıcı unsur olarak öne çıkıyor.