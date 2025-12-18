Türkiye'de birleşme ve satın almada ilk 11 ay, geçen yılı geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KPMG Türkiye, yedincisini hazırladığı yıllık “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri” raporunun 2025 yılının ilk 11 ayını kapsayan sonuçlarını duyurdu.

KPMG Türkiye'nin “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporunda yer alan 2025 yılının ilk 11 ayına ilişkin verilere göre, 2024 yılının ilk 11 ayında 2,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşen küresel birleşme ve satın alma işlem hacmi, 2025'in aynı döneminde 3,9 trilyon dolar olarak gerçekleşerek neredeyse 1,5 katına çıktı.

TOPLAM İŞLEM ADEDİ ARTTI

Aynı dönemde, toplam işlem adedi ise yaklaşık 44 bin işlemden, 48 bin işleme yükseldi.

Türkiye'de değeri açıklanan işlemler dikkate alındığında, 2025'in ilk 11 ayındaki performans hem işlem hacmi hem de işlem adedinde belirgin bir artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 5,1 milyar dolar olan işlem hacmi, bu yıl 7,8 milyar dolara yükseldi.

Değeri açıklanmayan işlemlere ilişkin yaptığımız tahminlerle birlikte toplam tahmini işlem hacmi ise geçen yılın aynı döneminde 8,7 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılında ciddi bir artış göstererek, 14,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

KPMG 2026 YILI İÇİN İYİMSER BEKLENTİLERİNİ KORUYOR

2026 yılı için iyimser beklentilerini koruyan KPMG Türkiye; teknoloji, medya ve telekomünikasyon, perakende ve enerji sektörlerine olan ilgi ile beraber hem işlem hacminin hem de işlem adedinin artmasını bekliyor.

Dünyada birleşme ve satın alma işlemleri hacmi 2024 yılının 11 ayında 2,7 trilyon dolar seviyesindeyken 2025'in aynı döneminde yüzde 44'lük bir artışla 3,9 trilyon dolara yükseldi. İşlem adetleri açısından 2024 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 44 bin işlem gerçekleşirken 2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 48 bin işlem gerçekleşti.

KPMG Türkiye, önceki yıl beklentileriyle uyumlu olarak, 2025 yılının ilk 11 ayında hem işlem adedi hem de işlem hacminde artış gözlemledi. Şirket, söz konusu olumlu görünümün 2026 yılına ilişkin beklentilerini desteklediğini ve bu dönemde de pozitif yönlü ivmenin korunacağını öngörüyor.

2025 yılının ilk 11 ayında, işlem hacmi açısından öne çıkan en güçlü sektör perakende olurken işlem adedi açısından öne çıkan sektör girişim ekosistemindeki startup işlemlerinin de katkısıyla birlikte TMT oldu.

"2024'E GÖRE OLDUKÇA POZİTİF BİR TABLO GÖZLEMLEDİK"

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar değerlendirmesinde şunları söyledi:

2025 yılı hem dünya hem de Türkiye için kolay bir yıl olmadı. Ticari, jeopolitik ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle değişimin hızlandığını ve uyumlanmanın çeviklik ve kendine yeterlilik gerektirdiğini net bir şekilde hissettik. Buna rağmen, küresel birleşme ve satın alma aktivitesi ile Türkiye'deki işlem hacmi ve adedine baktığımızda, 2024'e göre oldukça pozitif bir tablo gözlemledik. Türkiye özelinde yatırımcı ilgisinin artmasında en önemli faktörlerden biri, hiç şüphesiz 2024 yılının haziran ayında gri listeden çıkış oldu.

Bu gelişmenin önümüzdeki dönemde de olumlu etkilerini görmeyi bekliyoruz. 2023 yılında mega işlem gerçekleşmezken, 2024'te Kaspi.kz'nin Hepsiburada satın alımı yılın tek mega işlemi olmuştu.