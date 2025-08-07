Abdulkadir Uraloğlu: 2025 yılında 127 milli yük vagonunu raylara indirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) yerli ve milli yük vagonu üretimini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI) Sertifikasına sahip yeni nesil milli yük vagonları Sggmrs ve Sggrs'nin yurt içinde olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığını belirtti.

"YENİ NESİL MİLLİ YÜK VAGONUMUZ, SINIFININ EN AYIRT EDİCİ ÜRÜNÜ"

Uraloğlu, "Sggmrs vagonlarına 2 adet 45'lik, 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebilirken, Sggrs vagonlarına 2 adet 40'lık veya 4 adet 20’lik konteyner yüklenebiliyor. Özellikle Sggmrs tipi yeni nesil milli yük vagonumuz 29,5 metre uzunluğu, iki vagonluk konteyneri tek vagonda taşıyabilme özelliği, rakiplerinden 9,5 ton daha hafif olması ve eş değer vagonlara göre 4 ton daha fazla yük taşıyabilmesiyle sınıfının en ayırt edici ürünü haline geldi" şeklinde konuştu.

"BU YIL, 1,85 MİLYON TON ULUSLARARASI YÜK TAŞINDI"

Yerli ve milli üretim kapasitesinin güçlenmesiyle Türkiye'nin lojistik kabiliyetinin daha da artacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: