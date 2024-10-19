Abdulkadir Uraloğlu: 35 milyar liralık 11 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle, depremden etkilenen illerde, deprem konutlarının erişim yolları ve altyapı noktasında 17 farklı lokasyonda 26 milyar liralık 300 kilometrelik yolda da çalışmalara devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleştirilen, AK Parti Kale 8. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat’ta dünyanın en büyük depremleriyle bölgenin sarsıldığını ve bundan Malatya'nın etkilendiğini hatırlattı.

DEPREM NEDENİ İLE MALATYA'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Uraloğlu, "3 gün önce de 5,9 şiddetinde bir deprem oldu, onu da biz yakından takip ettik, bu deprem vesilesiyle hepinize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im hepimizi beterinden saklasın, bizleri korusun inşallah." dedi.

"8. OLAĞAN KONGRE SÜRECİ BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak ve AK Parti'nin milletle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için 8. Olağan Kongre sürecinin başladığını ifade eden Uraloğlu, şunları dile getirdi:

Bu kongreler, partimizin kuruluş ilkeleriyle birlikte tazelenme ve yenilenme hedeflerini daha fazla artıran, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini geliştiren güzide cemiyetlerdir. Partimizin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da toplumun her kesimiyle oluşturduğu bütünlüğü devam ettirebilmek için kongrelerimiz büyük fırsattır. Hepimiz kalbimizdeki iman, vatan sevgisi ve millet inancı ile bu yola girdik.

Memleket sevgisinin, millet sevgisinin bayrağını sizler dalgalandırıyorsunuz. Hiçbir menfaat beklemeden, ülkeye, vatana, millete hizmet aşkıyla çalışıyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak nice yatırım ve dev projeleri sizlerle birlikte hayata geçirdik ve bunların geri kalanlarını da devam ettiriyoruz.

ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 277 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM

Uraloğlu, Türkiye'de 2002 yılından bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini belirterek, yapılan çalışmalarla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

MALATYA'YA ALT YAPI YATIRIMI

Malatya’nın 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olması nedeniyle kentin ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, son 22 yılda bu şehrin ulaşım ve haberleşme altyapısına 82 milyar 346 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

"35 MİLYAR LİRALIK 11 AYRI KARA YOLU PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin, "Şu anda yaklaşık 35 milyar lira değerinde 11 ayrı kara yolu projesine de devam ediyoruz ama ben burada özellikle depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarımıza değinmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle, depremden etkilenen illerimizde 17 farklı lokasyonda 26 milyar liralık 300 kilometrelik yolda da çalışmalarımıza devam ediyoruz, deprem konutlarının erişim yolları ve altyapı noktasında. Bugün itibarıyla 78 kilometresini bitirdik, sene sonunda 174 kilometreyi daha bitireceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MALATYA HAVALİMANI'NIN YOLCU KAPASİTESİ 2,5 MİLYONA ÇIKACAK"

Malatya’da hava yolu ulaşımına ilişkin yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetlerinde istenen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasına başladıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Malatya Havalimanı'nın 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesinin 2,5 milyona çıkacağını ifade etti.

Uraloğlu, AK Parti'nin vefa ve sadakat hareketi olduğunu belirterek, "Attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hem de bu sorumluluğu sırtımızda daha ağır bir şekilde hissettik. Onun gereğini sizin desteğinizle yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da gayret edeceğiz." dedi.

KÜRESEL GERGİNLİKLER

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın nereye everileceğinin henüz bilinmediğini ama savaşabilen iki tarafla görüşebilen liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

Hemen yanı başımızda Filistin'de bir mezalim var, bir zulüm var. En başından beri net bir duruş gösteren Cumhurbaşkanı'mız var ve orada gerçekten alabileceğimiz kadar inisiyatif alıyoruz. Oradaki bu zulmü şimdilik dilimizle durdurmaya çalışıyoruz. Allahuteala inşallah bir an önce oradaki Filistinli kardeşlerimize zafer nasip eder. Şuna emin olun değerli kardeşlerim, eğer Cumhurbaşkanı'mızın bu üstenci tutumu, net bir iradeyi ortaya koymamış olsaydı, bu savaş çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olurdu ama Cumhurbaşkanı'mızın gayretiyle bütün dünyada da çok ciddi bir karşılık buldu bu savaşa olan karşıtlık. Onun için hep gayret edeceğiz.