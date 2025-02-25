AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığı'nın himayelerinde Albayrak Grubu'nun öncülüğünde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ndeki konuşmasında son dönemde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Abdulkadir Uraloğlu, "5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya, sinyal almaya başlayacağız." dedi.

Ulaştırmaya yapılan yatırımların, ulaştırma yapılarının kişilere ve ülkelere katkıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin 2002 yılından başlayan süreçte özellikle ulaştırma ve altyapı noktasında önemli hamleler yaptığını söyledi.

"ULAŞTIRMA ALANINDA 23 YILDA 290 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"

Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı alanında 23 yılda yaklaşık 290 milyar dolarlık ülkemize yatırım yaptık. Bölünmüş yollardan tutun, 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkarmaya kadar, ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği konforuyla tanıştırmaya kadar, denizcilik noktasında geldiğimiz seviyeye kadar, haberleşmeye kadar birçok iş yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Doğru işler yaptık, doğru işler yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlatan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan projeler ve çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"KALKINMA YOLU, TÜRKİYE'NİN BİR TİCARET KORİDORU OLMA STRATEJİSİNİ, KONUMUNU DAHA GÜÇLENDİRMİŞ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Kalkınma Yolu projesinde gelinen noktaya da değindi. Bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğinin ve projenin öneminin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

Kalkınma Yolu Projesi kıymetli bir proje. Dünyada çok ciddi şekilde artan bir ticaret yükü var, bunun da taşınması lazım. Dolayısıyla hani bazen şu hesap yapılabiliyor; 'Ya bu nerenin yükünü alacak?' Bir yerin yükünü alması bile gerekmiyor, artan yükü alsa bile orada bir kapasite var. Kalkınma Yolu, Türkiye'nin bir ticaret koridoru olma stratejisini, konumunu daha güçlendirmiş olacak. Bunlar sadece bir yükün taşındığı koridorlar değil aynı zamanda stratejik anlamda da ülkemizin ya da geçtiği ülkelerin güçleneceği yapılardır.

Burada dörtlü bir grup var, önce Irak'la biz başladık, sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil oldu. Bir mutabakat zaptı imzaladık, ufak tefek eksikler var ama projenin bittiğini söyleyebilirim. Şimdi yönetim modeli ve finansman modelinde yoğunlaştık, çalışıyoruz. Uluslararası finansman getirme noktasında bir gayret içerisindeyiz, bu sene başlarsak iyi iş yapmış oluruz. Değişen, gelişen şartlara göre vaziyet almamız elbette söz konusu. Şimdi bir Suriye var yanımızda, biz Kalkınma Yolu koridoruna Suriye'yi de bağlarız diye düşünüyoruz.

SURİYE'DEKİ ÇALIŞMALAR

Suriye'deki son durum ve gelecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm bakanlara Suriye'nin toparlanması ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapılması talimatı verdiğini anımsattı.

Uraloğlu, bu çerçevede kendilerinin de gerekli tüm çalışmaları yapacaklarının altını çizerek, Suriye'de gerekli tespitleri, havacılıkta planlama yaptıklarını, diğer alanlarda da gerekli olan her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.

"İSTANBUL İÇİN YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAYA GÖRE TOPLAM 1.004 KİLOMETRELİK BİR BİZİM RAYLI SİSTEM İHTİYACIMIZ VAR"

İstanbul'un metro ağına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları söyledi:

Günlük nüfusu 20 milyonlara varan bir mega şehirden bahsediyoruz. Bütün şehirlerimiz için aynı şeyi konuşabiliriz ama burası elbette en yoğun, en üst seviyede. Bir kere neye ihtiyacımızın olduğunu doğru tespit etmemiz lazım. Bu tespiti yaptıktan sonra da gereklerini yapmamız lazım. Bir kere İstanbul gibi bir şehirde siz artık ulaşım ihtiyaçlarını yer üstünden çözemezsiniz, böyle bir imkan yok, yer altına inmemiz, yer altından çözmemiz gerekir bu ihtiyacı.

Elbette yeni kara yolları yapacağız ama ana çözümler mutlaka bizim metro hatları raylı sistemlerle olmak durumunda. Her türlü, bu anlamdaki ulaştırma, ulaşım planlarını biz onaylıyoruz. İstanbul için de yaptığımız çalışmaya göre toplam 1.004 kilometrelik bir bizim raylı sistem ihtiyacımız var, yaklaşık şu anki rakam aşağı yukarı 380 kilometre diyelim, bunun üzerine yaklaşık bir 600 kilometre civarında daha metro yapmamız lazım ki İstanbul'un dertlerini çözelim.

"İBB'NİN BAKANLIKTA ONAY BEKLEYEN PROJESİ YOK"

Metro hatları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma Bakanlığında onay bekleyen hiç bir projesi olmadığının altını çizen Uraloğlu, gerekli onayları verdiklerini, İstanbul'un trafik sorunun çözülmesi için onaylanmış projelere bir an önce başlanması gerektiğini dile getirdi.

"5G'DE İHALE SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Bakan Uraloğlu, 5G'de gelinen noktaya ilişkin, "5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya sinyal almaya başlayacağız. Bunu beklemekteki amacımız, biraz daha yerliliğini geliştirmek hem de dışarıdan alacağımız ekipmanları daha doğru fiyatla almak." diye konuştu.

En son 34 noktada 5G deneme lisansı verdiklerini, 2 yer daha ilave ederek, bunu 36'ya çıkardıklarını bildiren Uraloğlu, 5G teknolojisinin pratikte 10 kat hız kazandıracağını anlattı.

"DÜNYADAKİ 11 UYDU ÜRETİCİSİNDEN BİRİSİ OLDUK"

Uraloğlu, "Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık, Türk mühendisleri yaptı. Uydu üretimini sadece ülkemiz için değil bütün dünya için yapıp satma noktasında pazarlama çalışmalarımıza da başladık." dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ FİBER ALTYAPIYI 800 BİN KİLOMETRELERE ÇIKARMA ÇALIŞMASI İÇİNDEYİZ"

Türkiye'de şu anda yaklaşık 580 bin kilometre fiber altyapı olduğuna işaret eden Uraloğlu, bunu 800 bin kilometrelere çıkartma ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Uraloğlu, hız konusunda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte hem 5G'ye geçiş, hem Türk Telekom'un imtiyazı ile ilgili devam eden süreçte daha fazla yatırım yapıp buradaki durumu daha yukarıdaki seviyelere eriştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

"DÜNYADA İNTERNETTE GEÇİRİLEN GÜNLÜK ZAMAN ORTALAMA 6,5 SAAT İKEN TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 7 SAAT"

Çocukların ve gençlerin hedef alındığı bazı uygulamalar ve oyunlar hakkında görüşleri sorulan Uraloğlu, "Dünyada internette geçirilen günlük zaman ortalama 6,5 saat iken Türkiye'de yaklaşık 7 saat. Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı, bu kıymetli ama yeterli değil. Hem insanımızı, hem özellikle de gençlerimizi koruma noktasında yapmamız gerekenler var." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMU KORUMA REFLEKSİ GÖSTERMEK GEREKİYOR"

Bakan Uraloğlu, bu anlamda toplumu koruma refleksi göstermek gerektiğini belirterek, "Yasaklayıcı bir tavırla değil, eğitici, toplumdan gelen talepleri de dikkate alarak, bizim kültürel ve inanç noktasındaki değerlerimizi dikkate alarak bir çalışma içindeyiz, bu sene bir mesafe alacağımızı söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

“16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILACAK”

16 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Önümüzdeki hafta finale doğru giden bir toplantı yapacağız. Sosyal medyada yapılan dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri bir birey hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebilir, nasıl muhakeme edilir konusunda 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da genel bir konsensus sağladık. Yaptığımız bir araştırmada 16 yaşı ailelerin yüzde 79,4'ü destekliyor, doğru buluyor, dolayısıyla biz bu düzenlemeyi yapacağız, bu sene bunu hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ"

Bunun platformlar tarafından işleyişte nasıl hayata geçireceği yönünde teknik bazı sıkıntılar olsa da bunların da aşılacağını dile getiren Uraloğlu, sosyal medya platformlarının yetkililerinin özellikle geçen dönemde Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından, Türkiye'nin hassasiyetleri noktasında daha dikkatli olduğunu, Türkiye'nin istediklerini yaptırması konusunda elinin güçlendiğini söyledi.