Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının ihaleleri yapıldı Türkiye için yol güvenliğini sağlayacak, yolcu ve yük taşımacılığında hız ve konforu artıracak iki önemli otoyol projesinin ihalesi tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyolları projesi ve ihalelerin sonuçları ile ilgili bilgi verdi.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce hafta içinde ihaleleri gerçekleştirilen iki otoyol projesine ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, geçen hafta içi yapılan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat'ın, Antalya-Alanya Otoyolu için de Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin verdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, ihale sonucu ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu, yapılması planlanan otoyolla azaltılmış olacak. 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolu, turizm destinasyonlarındaki ulaşım kalitesini artıracak.

Otoyolları yap-işlet-devret modeliyle yapılacak

Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını belirten Uraloğlu, düzenlenen ihaleye gösterilen ilginin Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

"Projelerimiz ülkemize hayırlı olsun"

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat'ın verdiğini belirterek, şu bilgiyi paylaştı:

Böylece Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapımının gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım atıldı. Ardından Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. Burada da en düşük teklif Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi. Projelerimizin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun toplam 120 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin yapılacağını bildirdi.

"43 ilin geçiş güzergahında köprü olacak"

Uraloğlu, söz konusu otoyolun, Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan önemli bir köprü niteliği taşıyacağına dikkati çekerek, şu bilgiyi aktardı:

Otoyol projemizin güzergahı mevcut Ankara çevre yolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkiinde başlayacak, Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna bağlanacak.

"Yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenli, hızlı ve konforlu olacak"

Projeyle bahsedilen istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktarılacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları ifade etti:

Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu, yapılması planlanan otoyolla azaltılmış olacak. Otoyolun hayata geçmesiyle yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salımı en aza inecek.

Antalya-Alanya Otoyolu turizme katkı sağlayacak

Bakan Uraloğlu, seyahat süresini kısaltacak Antalya-Alanya Otoyolu projesine ilişkin de şunları kaydetti:

Proje, Serik Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sona erecek. Otoyolun toplam uzunluğu 122 kilometre. Projede 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük bulunuyor. 122 kilometrelik otoyol, turizm destinasyonlarındaki ulaşım kalitesini artıracak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)