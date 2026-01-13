Soğuk hava Türkiye'yi teslim aldı: 70 ilde hava sıcaklığı sıfırın altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle dün 70 ilde hava sıcaklıkları eksi derecelere inerken Van’ın Çaldıran ilçesinde termometreler, sıfırın altında 19,9 dereceye kadar düştü.

Halkın büyük bölümünde soğuk hava yaşamı zorlaştırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurdun büyük bir kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Dün 70 ilde sıcaklıklar, ilçelere göre eksi 0,6 ila eksi 19,9 derece aralığında seyretti.

TÜRKİYE'DE EN DÜŞÜK SICAKLIK ÇALDIRAN'DA

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık, Van'ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü.

Diğer düşük sıcaklıklar ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum'un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:



İL/İLÇE - SICAKLIK (C°)

Van, Çaldıran -19,9

Hakkari, Yüksekova -13,6

Ağrı, Taşlıçay -11,9

Erzurum, Palandöken -10,1

Iğdır, Aralık -8,7

Kırklareli, Pınarhisar -8,6

Çankırı, Ilgaz -8,1

Kastamonu, Merkez -8,1

Kars, Merkez -8

Şırnak, Beytüşşebap -7,8

Düzce, Gölyaka -7,3

Karabük, Merkez -7,3

Tekirdağ, Şarköy -7,3

Bursa, Osmangazi -7,2

Ardahan, Merkez -7

Denizli, Tavas -6,7

Muş, Malazgirt -6,3

Bitlis, Adilcevaz -5,8

Gümüşhane, Merkez -5,8

Rize, Çamlıhemşin -5,7

Bolu, Mudurnu -5,6

Kocaeli, Kartepe -5,5

Edirne, Lalapaşa -5,4

Samsun, Atakum -5,1

Isparta, Merkez -5

Antalya, Elmalı -4,9

Eskişehir, Seyitgazi -4,8

Şanlıurfa, Siverek -4,8

Bartın, Merkez -4,7

Elazığ, Sivrice -4,6

Niğde, Ulukışla -4,5

Erzincan, Merkez -4,4

Kütahya, Gediz -4,4

Bayburt, Aydıntepe -4,3

Siirt, Pervari -4,3

Afyonkarahisar, Şuhut -4,2

Çorum, Kargı -4,2

Ankara, Çamlıdere -4

Sinop, Ayancık -4

Amasya, Merzifon -3,8

Konya, Derbent -3,8

Tokat, Erbaa -3,8

Giresun, Alucra -3,7

Karaman, Merkez -3,7

Manisa, Şehzadeler -3,6

Tunceli, Ovacık -3,6

Yalova, Çiftlikköy -3,4

Sivas, Suşehri -3,3

Bingöl, Karlıova -3,3

Kayseri, Melikgazi -3,2

Bilecik, Pazaryeri -3,1

Burdur, Çavdır -3,1

Artvin, Şavşat -2,9

Sakarya, Hendek -2,9

Zonguldak, Devrek -2,8

Çanakkale, Ezine -2,7

Malatya, Merkez -2,6

Balıkesir, Kepsut -2,5

İstanbul, Çatalca -2,5

Aksaray, Merkez -2,4

Mersin, Tarsus -2,3

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu -2,2

Ordu, Akkuş -2,1

İzmir, Ödemiş -2

Kırşehir, Akçakent -1,5

Uşak, Banaz -1,4

Adana, Tufanbeyli -1,3

Yozgat, Merkez -1,2

Nevşehir, Avanos -0,7

Muğla, Seydikemer -0,6