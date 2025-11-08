Abdülkadir Uraloğlu: Antalya-Mersin Bölünmüş Yol Projesi’nin 404 kilometresi tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Gazipaşa Yat Limanı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Uraloğlu, 208 yat bağlama kapasitesine sahip limanın yalnızca bir marina değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacağını söyledi.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE TARİHİ BAŞARILAR

Bakan Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda denizcilik sektöründe tarihi başarılara imza attığını belirtti.

Uraloğlu, “Bu yıl, denizcilik sektörümüz açısından iki büyük başarıya ulaştık. Aliağa Limanımız ilk kez dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı listesine 91’inci sıradan girdi. Böylece Türkiye, 5 limanıyla bu listede yer aldı. Ayrıca deniz ticaret filomuz 2002’ye göre 6 kat büyüyerek dünya sıralamasında ilk 10’a girdi” dedi.

Türk gemi inşa sanayisinin de önemli bir gelişim gösterdiğini ifade eden Uraloğlu, “Bugün 85 faal tersanemiz var. 94 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Gemi siparişinde dünyada 9’uncu, tonajda 11’inci sıradayız. 2024’te 1,9 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdik. Ayrıca 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle Avrupa’da lider konumdayız” diye konuştu.

"GAZİPAŞA YAT LİMANI, TURİZME YENİ BİR SOLUK KATACAK"

Gazipaşa Yat Limanı’nın bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, “Bu liman, Akdeniz’imizin incisi Gazipaşa’yı uluslararası yat turizminin stratejik üssü haline getirecek. Proje kapsamında 600 metre ana mendirek, 193 metre tali mendirek, 676 metre rıhtım ve 320 metre yüzer iskele inşa ettik. Liman, 12 ay boyunca yat turizmine hizmet verecek ve bölgeye canlılık getirecek” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye genelinde yat limanı sayısının 2002’de 41 iken 65’e yükseldiğini, bağlama kapasitesinin ise 8 bin 500’den 26 bine çıkarıldığını belirtti. Uraloğlu ayrıca, Datça, Tekirdağ, İstanbul Haliç ve Mersin Aydıncık’ta yapımı süren yeni liman projeleriyle bu vizyonu daha da genişleteceklerini söyledi.

Kruvaziyer turizminde de rekor kırıldığını söyleyen Uraloğlu, “2025’in ilk 10 ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 14,9 artarak bin 278’e çıktı. Kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyonu aştı. Bu rakam Gazipaşa nüfusunun 37 katına denk geliyor” ifadelerini kullandı.

"ANTALYA-MERSİN YOLUNUN 404 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI"

Uraloğlu, Antalya bölgesinde devam eden ulaşım projelerine ilişkin de bilgi verdi.

Antalya-Mersin Bölünmüş Yol Projesi’nin 440 kilometresinin 404 kilometresinin tamamlandığını belirten Bakan, “Geri kalan kısımlarda çalışmalar sürüyor. Ayrıca bu yıl Alanya Çevre Yolu’nun büyük bir kısmını tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

Antalya’ya hızlı tren hattı projesi üzerinde de çalıştıklarını hatırlatan Uraloğlu, “İstanbul’dan başlayarak Burdur üzerinden Antalya’ya uzanacak hattın projesi bitti. Bu hat, Alanya otoyoluyla da bağlantılı olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu konuşmasını, “Gazipaşa Yat Limanı, sadece bir marina değil; mavi vatanımıza nefes, denizciliğimize hareket, milletimize bereket kazandıran bir eserdir. Türkiye Yüzyılı, yat ve kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacaktır” sözleriyle tamamladı.