Abdulkadir Uraloğlu: Başkentimize 23 yılda 728 milyar 40 milyon liralık yatırım yaptık

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından AK Parti döneminde Ankara'ya ulaştırma alanında yapılan yatırımlar gözler önüne serildi.

Uraloğlu, AK Parti Hükümetleri döneminde Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısında tarihi bir dönüşüme imza atıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Başkentimize son 23 yılda ulaşım ve haberleşme alanlarında toplam 728 milyar 40 milyon liralık yatırım yaptık." dedi.

"BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 1.206 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Bakan Uraloğlu, başkenti çevre illere ve tüm bölgelere kesintisiz bağlantılarla bağladıklarını belirterek, Ankara'yı; Bolu, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı gibi komşu illere modern bölünmüş yollarla ulaştırdıklarını ifade etti. Uraloğlu, "2002 yılında Ankara'nın 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 1.206 kilometreye çıkardık. 23 yılda 740 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol, 7 bin 721 kilometre asfalt çalışması, 178 kilometre yol iyileştirme ve 15,4 kilometrelik 197 köprü inşa ederek standartları yüksek, daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2020 yılında hizmete açılan 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 1.230 kilometrelik kesintisiz bir otoyol ağı oluşturduklarını da belirtti. Uraloğlu, böylece Ankara ile Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa arasında otoyol konforu ile seyahati mümkün kıldıklarını kaydetti.

"ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU'NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Uraloğlu 2024 yılı Kasım ayında Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım sözleşmesini imzaladıklarını anımsatarak, "Otoyolumuzda yapım çalışmaları başladı. Toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz otoyol ile Ankara-Kırıkkale arasındaki devlet yolundaki trafiği azaltacağız. Ayrıca projemiz ile kara yolu taşımacılığını Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna aktararak Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine taşımacılığı daha hızlı ve konforlu hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.

"ORTA ANADOLU YOLU 276 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK"

Ankara ile Sakarya'nın Akyazı ilçesi arasına inşa edilmesi planlanan Orta Anadolu Otoyolu’na ilişkin de açıklamada bulunan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle trafiğe hizmet vermesini planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantı tesis edeceğiz.

"19 KARAYOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Yatırımların sadece otoyollarla sınırlı olmadığını belirten Uraloğlu, "Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Yargıtay köprülü kavşağı, Kızılcahamam Hastanesi farklı seviyeli kavşağı ve Polatlı şehir geçişi gibi nice projeyi hizmete alarak araç yoğunluğunu azalttık. Şu anda da toplam proje tutarı 29 milyar 181 milyon lira olan 19 kara yolu projesinde çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ KÖPRÜLER RESTORE EDİLDİ"

Ankara'da tarihi köprüleri de restore ederek kültürel mirası da koruduklarını belirten Uraloğlu, "Sadece modern yollar inşa etmiyoruz, tarihimize de sahip çıkıyoruz. Akköprü, Dağkaya Köprüsü, Etlik ve Altındağ gibi tarihi köprülerimizi de restore ederek hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de bu eserleri ulaşım altyapımızın bir parçası haline getiriyoruz." dedi.

"YHT'LER 97,4 MİLYONU TAŞIDI"

Demir yollarında da Ankara'ya çağ attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara'nın tüm demir yolu altyapısını yenilediklerini ve modernize ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve son olarak Ankara-Sivas hızlı tren hatlarını hizmete alarak Ankara'yı 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağımızın merkezi yaptık. Yüksek hızlı trenler (YHT) ile bugüne kadar yaklaşık 97,4 milyon yolcumuza hızlı tren konforuyla ulaşım imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

"ANKARA-İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞÜRÜLECEK"

Bakan Uraloğlu, hızlı tren projelerine devam ettiklerine dikkat çekerek, Ankara ve İzmir'i kapı komşusu yapacak 505 kilometrelik Ankara-İzmir hızlı tren projesi hakkında da bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Hattımız, Ankara-İzmir arasındaki demir yolu ile seyahat süresi 14 saatten 3,5 saate düşürecek ve Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 7 milyon nüfusa doğrudan hizmet edecek. Bölgedeki iç turizmin artmasına da önemli katkı sağlayacak." dedi.

"ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA İNECEK"

Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına tamamen yeni bir hat planladıklarını da belirterek, "Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı projemizin ön proje çalışmalarını tamamladık. 344 kilometrelik süper hızlı tren hattımızda trenlerimiz saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Seyahat süresini ise sadece 80 dakikaya indireceğiz." açıklamasında bulundu.

"KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATTINI 103,6 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Uraloğlu, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metrolarını tamamlayarak Ankaralıların hizmetine sunduklarını anımsattı. 2018 yılında yenileyerek hizmete alınan Başkentray'ın geçen 7 yılda 113 milyondan fazla yolcu taşıdığına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, ana arterlerdeki trafiğin yoğunluğunu azaltmada önemli bir etken olduğunu söyledi.

"KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATTINI 103,6 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardık. 26,2 kilometrelik Esenboğa Havalimanı metro hattında Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşmayı dikkate alarak projede revizyon başlattık. Bu revizyonu bu sene içerisinde bitiririz. Önümüzdeki sene de imkanları değerlendirerek bu metroda yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra 20 kilometrelik Ümitköy-Batımerkez metro hattı ve 12 kilometrelik Etlik-Forum hatlarında etüt proje çalışmalarımız başladı. Bu hatlarımız tamamlandığında 58,2 kilometrelik metro hattını daha hizmete sunmuş olacağız. Başkentray'ı Yenikent'e kadar bağlayacak Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda demir yolu projesi kapsamında da çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yıllar içinde artan yolcu talebine dikkat çeken Uraloğlu, "2002 yılında 2 milyon 836 bin 628 yolcu ağırlayan havalimanımız, 2024 yılında 12 milyon 913 bin 753 kişiye hizmet verdi. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yolcu sayımız 3 milyon 10 bin 378'e ulaştı." dedi.

"ESENBOĞA'NIN YOLCU KAPASİTESİ 30 MİLYONA ÇIKACAK"

Geçen yıllarda Esenboğa Havalimanı'nda bir dizi yenileme çalışması yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, talebin daha da artacağını öngörerek havalimanını daha yenilikçi ve vizyoner bir anlayışla geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Uraloğlu, 2022 yılı Aralık ayında başlatılan kapasite artırımı çalışmaları kapsamında, iki etaplı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Uraloğlu, "İlk etap çalışmalarımızda sona geldik. Yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracak olan 3'üncü pist, yeni kule binası ve hizmet binalarında son çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 2'nci etapta ise terminal binasının en az 40 bin metrekare genişletileceğini açıkladı.