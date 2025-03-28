Abdulkadir Uraloğlu: Bayramda otobüs firmalarına ek sefer konuyor

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın 7 Nisan 2025’e kadar devam edeceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası otobüs yolculuklarına yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN EK SEFER

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitelerinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.

“BAYRAMDA YOĞUNLUK OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini kaydederek, “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkan tanıdık.” dedi.

"B2 VE D2 ARAÇLAR EK SEFERLERDE KULLANILABİLECEK"

Bakan Uraloğlu, “B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“DENETİM SİSTEMİ DEVREDE OLACAK”

Uraloğlu, bu araçlarla yapılan taşımalarda denetimin de sıkı şekilde sürdürüleceğini belirterek, “Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunacak.” açıklamasında bulundu.