Abdulkadir Uraloğlu: Bizim temennimiz var olan ateşkesin devamlılığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizciler Günü kapsamında Ankara Yelken Kulübü'nde denizcilerle bir araya geldi ve Amatör Denizci Belgesi Uygulama Eğitim Merkezleri Çalıştayı açılışına katıldı.

Uraloğlu, burada "Denizcilik yalnızca bir meslek dalı değil elbette, aynı zamanda küresel ticaretin omurgası ve dünya ekonomisinin can damarıdır. Denizcilik eğitimini her zaman stratejik bir alan olarak görüyor, nitelikli personel yetiştirilmesini önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Türk denizcisinin ve denizciliğinin başarısına güveniyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasının ardından uzaktan kumandalı mini yelkenlileri kontrol etti ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

HAVA YOLLARINDA SON DURUM

Uraloğlu, basının sorularını yanıtlarken de İran-İsrail savaşı ile ilgili olarak, hava yollarındaki son durumu şöyle aktardı:

13 Haziran'dan bugüne kapanan sahalardan dolayı hava trafiğinde yine rotalar oluşturuldu. Bir taraftan daha uzun yollardan gidilecek ama bazı ülkelere olan seferler net olarak iptal edildi. İptal olmak zorunda kaldı. Tabii en son İran'ın Katar Hava Sahasını hedef alan saldırısı sonucu o ülkedeki bazı hava sahaları da kapalı ama onlar da peyderpey açılıyor. Yeni bir risk olmasa tamamı açılmış olacak. Bu bahsettiğim doğrudan etkilenen ülkelerin haricindeki daha güneydeki ülkelerinki açılmış olacak. Biz de peyderpey havayolu taşıyıcılarımızın seferlerini düzenleme noktasında belirli istişareleri yaptık ve onlar düzenlenecektir. Yeni bir risk görmüyoruz.

"TEMENNİMİZ YENİ BİR ÇATIŞMANIN OLMAMASI"

Bizim temennimiz, var olan ateşkesin devamlılığın olması ve yeni bir çatışma olmamasıdır. Yakından takip ediyoruz. Ona göre de bütün havacılık sektörümüzle istişare halindeyiz ve yakından takip ediyoruz.

"UÇAKLARI GETİRECEĞİZ"

Çatışma başladığında 7 uçağımız İran’da, 4 uçak da Irak’ta kalmıştı. Şimdi Irak’ta kalan 2 uçağımızı getireceğiz, diğerlerini de getireceğiz.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDE PROBLEM YOK"

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndaki Türk bayraklı gemilerin durumu hakkındaki soruya da “Hürmüz Boğazı’nın durma riski bile petrol fiyatlarının yüzde 15’e kadar dalgalanması demek. Biz Türk bayraklı gemiler için tüm bölgelerle temas halindeyiz. Bu gemilerin korunması noktasında teyakkuzdayız. Dünyanın nerede olursa olsun tüm gelişmeleri takip ediyoruz ve iletişim halindeyiz. Güncel bir problemin olmadığını söyleyebilirim." şeklinde yanıt verdi.