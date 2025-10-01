Abdulkadir Uraloğlu: 'Delice-Çorum' etabındaki hızlı tren çalışmaları hız kesmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir açıklama yaparak, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, projenin toplam 293 kilometre olduğunu ve bu güzergahın 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdiklerini aktardı.

ÇORUM'A SAĞLANACAK İLK DEMİR YOLU BAĞLANTISI

Uraloğlu, yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerine, proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacağına dikkati çekti.

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞILIYOR

Bakanlık ve TCDD Genel Müdürlüğünce yürütülen projede çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Sahada 2 bin 500'e yakın personelimiz ve yaklaşık 1.000 iş makinemiz görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Delice-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladık." ifadesini kullandı.

ANKARA-ÇORUM, 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve lojistik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, Ankara-Çorum ulaşım süresinin 3 saatten 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Samsun ulaşım süresinin de 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini vurguladı.

Uraloğlu, hattın, tamamlanmasıyla yılda 14 milyon ton yük ve 12 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacağını belirtti.

"STRATEJİK BİR LOJİSTİK HAT ORTAYA ÇIKACAK"

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: