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AA

Türkiye'nin deniz dibi tarama kapasitesini artıracak bir gemi hizmete girdi.

DÖKER-1 gemisi ile mevcut su derinliğinin muhafazası korunarak, hem çevre korunacak hem de Türkiye'nin deniz ticaretinde küresel rekabet gücü artacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen yeni DÖKER-1 gemisinin denize indirildiğini bildirerek, "750 metreküp taşıma kapasitesi, 7,5 knot hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliğiyle yeni gemimiz, deniz dibi tarama kapasitemizi önemli ölçüde artıracak." ifadesini kullandı.

"DENİZ DİBİ TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK"

Uraloğlu, açıklamasında, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul, İzmir ve Samsun deniz dibi tarama başmühendislikleri tarafından yürütülen faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

"TERSANE VE BALIKÇI BARINAKLARINDAKİ TARAMA ARTACAK"

Yürütülen çalışmalar kapsamında deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen yeni DÖKER-1 gemisinin denize indirildiğine bildiren Uraloğlu, "750 metreküp taşıma kapasitesi, 7,5 knot hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliğiyle yeni gemimiz, deniz dibi tarama kapasitemizi önemli ölçüde artıracak. DÖKER-1 gemisi, uzun döküm mesafelerinde sağlayacağı hız ve kapasite avantajıyla limanlarda, tersanelerde ve balıkçı barınaklarında yapılan tarama çalışmalarına hız kazandıracak. Ayrıca bin 700 metreküp kapasiteli emici tip yeni bir geminin inşa süreci de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

38 GEMİLİK FİLOYA YENİ TAKVİYE

Uraloğlu, mevcut 38 deniz aracı ve yaklaşık 210 personelle 2024'te 730 bin metreküp deniz dibi taraması gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, büyüyen liman ve tersaneler ile balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"LİMANLARA GÜVENLİ YANAŞABİLMESİ ÖNEMLİ"

Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olduğu göz önüne alındığında deniz dibi tarama faaliyetlerinin büyük kapasiteli gemilerin limanlara güvenli şekilde yanaşabilmesi ve mevcut liman şartlarının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: