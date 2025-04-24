Abdulkadir Uraloğlu: Depremde ana ulaşım yapıları hasar almadı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesi kapsamında düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasının başlangıcında, dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul-Silivri merkezli depreminin ulaşım alanında köprü ve tünellerde bir soruna yol açmadığını şu sözlerle dile getirdi:

Depremde ana ulaşım yapıları hasar almadı. D100, Tem ve Kuzey Marmara Otoyolu sorunsuz hizmete devam ediyor.

Uraloğlu, depremin ardından da ilk incelemelerinde karayollarında, havalimanlarında, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmadığını ifade etmişti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ULAŞTIRMA İÇ İÇE"

Bakanlık olarak net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda projeleri hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, küresel iklim değişikliği ile ulaşımın iç içe olduğunu ve yaşananların ulaşım sektörünü değişmeye zorladığını ve doğrusunun da bu olduğunu belirtti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Uraloğlu, deprem sırasında yaşanan iletişim sorunu için şu açıklamalar yaptı: