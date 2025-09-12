Abdulkadir Uraloğlu: Elazığ Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı trafiğe hız katacak

Elazığ'ın şehir içi ulaşımını rahatlatacak Yeni Nesil Hazardağlı Kavşağı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ’da, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Burada açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Elazığ’ın, tarih boyunca kültür ve ticaretin merkezi olarak Anadolu’nun kalbi konumundaki şehirlerden biri olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Harput’tan günümüze uzanan bu eşsiz miras, sadece taş ve toprak değil, aynı zamanda bir medeniyet köprüsüdür.” ifadesini kullandı.

YENİ NESİL KAVŞAK

Uraloğlu, açıklamasında, Elazığ-Malatya Yolu'nun Keban Yolu ve Güney Çevre Yolu ile kesiştiği noktada hizmet veren Hazardağlı Kavşağı'nı, "yeni nesil kavşak" olarak inşa ettiklerini belirtti.

Uraloğlu, yaptığı konuşmada "Ulaşım yatırımları sürüyor. Bütün Türkiye’yi bölünmüş ağlarla donattık. Elazığ Hazardağlı yeni nesil kavşağı açmak için buradayız. Elazığ-Malatya yolunun kesiştiği noktası modern bir kavşağa kavuşturduk. Elazığ trafiğine yeni bir soluk getirildi. 45 günde Elazığ Belediyesi ile birlikte hayata geçirdik. Altyapıyı baştan başa yeniledik." açıklamasında bulundu.

ELAZIĞ’IN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 54 MİLYAR 252 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bakan Uraloğlu, AK Parti Hükümetleri olarak Elazığ’a her zaman özel bir önem verdiklerinin altını çizerek “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda Elazığ’ımıza tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu güzel şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdik.” açıklamasında bulundu.

2002 yılında; 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını ve hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yokken 208 kilometre BSK kaplamalı yol ile Elazığlıların hizmetine sunduklarını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Elazığ’ımızı, Bingöl-Erzurum’a, Diyarbakır-Mardin’e, Malatya-Adıyaman’a esasında bütün Türkiye’ye bölünmüş yollarla bağladık. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü’nün devamında bağlantı tünelleriyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle entegre ettik. Elazığ Güney Çevre Yolu’nu hizmete açarak şehrimizin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya İllerinin bağlantısını sağlayıp, şehirlerarası trafikte konforlu, güvenli ve transit bir akış sağladık. Murat Nehri üzerinde bulunan tarihi Palu Köprüsü'nü onararak hem tarihimize sahip çıktık hem de bu yolları kullanan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini arttırdık.

Elazığ–Keban Yolu, Elazığ–Maden Yolu, Elazığ–Bingöl Ayrımı–Tunceli Yolu, Baskil Geçişi, Havalimanı Yolu gibi başka önemli karayolu projelerini de tamamladıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Yine, bu yılın başında da Harput’un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır bir şekilde Elazığ-Harput İl Yolu’nu hizmete açarak, bu güzergâhta seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşürdük.” dedi.

Uraloğlu ayrıca Elazığ Güney Çevre Yolu ile Elazığ - Malatya Devlet Yolu Bsk Onarım İşleri, Elazığ – Malatya – Darende Yolu Kavşak İşleri ve Elazığ-Malatya Ayrımı - Baskil yolu gibi 9 karayolu projesinin çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

HAZARDAĞLI YENİ NESİL KAVŞAĞI 45 GÜNDE TAMAMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı’nın, modern ulaşım anlayışının göstergesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Hızla büyüyen Elazığ’ımızın batı kesiminde, yeni yaşam alanlarının kalbi olan bölgede trafiği düzenlemek için kolları sıvadık; Elazığ-Malatya Yolu’nun Keban ve Güney Çevre Yolları ile kesiştiği Hazardağlı Kavşağı’nı yeni nesil bir kavşak olarak inşa ederek akıcı bir trafik sağladık. Kavşağımız Elazığ’ın trafiğine yeni bir soluk getirdi. Akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattığımız bu kavşağı, sadece 45 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Altyapıyı baştan aşağı yeniledik. Asfaltı serdik, sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarını yerleştirdik. Tretuvarları, yol çizgilerini, aydınlatmaları ve bordür boyamalarını eksiksiz hayata geçirdik. Bu proje sayesinde, kavşaktaki trafik çilesine son verdik! Bekleme süresini sadece 28 saniyeye indirerek, uzun kuyrukları kaldırdık.

"ZAMANDAN 474 MİLYON LİRA TASARRUF"

Uraloğlu, zamandan 474 milyon lira, akaryakıttan ise 6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 480 milyon lira tasarruf edeceklerini belirterek “Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 376 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Böylece şehrin estetik dokusuna yakışır bir şekilde tasarladığımız bu kavşak, Elazığ’a sadece konfor değil, aynı zamanda tasarruf da getirdi. Ayrıca bu projemiz, şehrimizin trafiğine nefes aldırarak modern ve konforlu bir geleceğe adım atmasını sağladığı gibi Elazığ’ın ekonomik büyümesine ve turizm potansiyelinin artmasına da katkı verecektir.” şeklinde konuştu.

ELAZIĞ HAVALİMANI 2025 YILININ İLK 8 AYINDA 721 BİNİN ÜSTÜNDE YOLCU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, Elazığ’daki yatırımların sadece karayolu çalışmalarıyla da sınırlı olmadığını belirterek “Elazığ Havalimanı’nı yeniledik ve Elazığ’a yakışır çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük. Yolcu kapasitesini yılda 2.5 milyon kişiye çıkardık ve geniş gövdeli uçakların inişine uygun hale getirdik. 2024’te 968 bin 140 yolcuya hizmet veren havalimanımız, 2025 yılı ilk sekiz ayında da 721 bin üstünde yolcuyu ağırlayarak Elazığ’ı dünyaya bağlamaya devam ediyor. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz.” dedi.

"HAZARDAĞLI KAVŞAĞI İLE TRAFİK AKIŞI OPTİMİZE EDİLDİ"

Uraloğlu, 1200 metresi ana yol olmak üzere, bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettiklerini ve 45 günde tamamlanan projeyle Elazığ trafiğine yeni bir soluk getirildiğini dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Yeni nesil kavşak sisteminin önemli örneklerinden biri olan Hazardağlı Kavşağı ile trafik akışı optimize edildi. Sol dönüşleri daha geniş ve akıllı şekilde yönlendiren sistemle araç kapasitesini artırdık, bölgede yaşanan yoğunluğun ve günün belirli saatlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçtik. Kavşaktaki 80 saniyelik bekleme süresini, 28 saniyeye düşürdük. Kavşakla, yıllık 474 milyon lira zaman ve 6 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 480 milyon lira tasarrufun yanı sıra, 376 ton karbon emisyonunu da engellemiş olacağız.

Uraloğlu törende yaptığı konuşmada, Elazığ’a 23 yılda 54,2 milyar TL yatırım yapıldığını, 334 kilometre bölünmüş yıl, 4 bin 382 kilometre fiber ağ ve Ağın Köprüsü-Kömürhan Köprüsü-Kömürhan Tünellerinin inşa edildiğini açıkladı.