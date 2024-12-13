Abdulkadir Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesi 30 milyona çıkıyor

Haber Merkezi

Ulaştırma alanında havalimanlarına yapılan yatırımlar sürüyor.

Yeni havalimanları açıldığı gibi aynı zamanda var olanlara da yatırım yapılmaya devam ediliyor.

Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nda süren çalışmaları aktararak, “3. pist, yeni kule binası ve hizmet binalarının yapım çalışmalarını 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kapasitesini 30 milyon yolcuya çıkaracağız.” açıklamasında bulundu.

“ÇALIŞMALARDA YÜZDE 98 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı 1. Etap çalışmalarında sona geldiklerini bildirerek, “1. etap çalışmaları kapsamında başlattığımız çalışmalarda yüzde 98 fiziki ilerleme sağladık.” dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nın artan yolcu ve uçak trafiğine rahat bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla iki etap olarak başlattıkları modernizasyon projesinin ilk etabında sona geldiklerini bildirdi.

"3. PİST YOLCU KAPASİTESİNİ 30 MİLYONA ÇIKARACAK"

Esenboğa Havalimanı 1 .Etap çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Havalimanımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale getirmek ve Başkent Ankara’mızın dünya başkentlerine yakışır bir tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında kapasiteyi 30 milyon yolcuya çıkartacak üçüncü pistin inşasında sona geldik. Yeni pistimizi şerit çalışmaları ve düzenleme işlerinden sonra hizmete hazır hale getireceğiz.” dedi.

HEDEF 2025’İN İLK ÇEYREĞİ

Yeni hizmet binalarının inşasını da büyük oranda tamamladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Üçüncü pist, Teknik Blok, ARFF İstasyonu, DHMİ Özel Maksatlı Araç Garaj ve Uçuş Kontrol Hangarı Binası, Isı Merkezi ve Su Deposu, Uçak Atık Su Arıtma Tesisi, Özel Aydınlatma Sistemleri Bakım Binası, Kargo Gelişim Alanları, Kargo Apronu, Bağlantı Taksi yolları, Gümrük Müdürlüğü Binası ve otoparklarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz.

"TERMİNAL BİNASI 40 BİN METREKAREYE GENİŞLEYECEK"

Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesini geçmiş yıllarda 20 milyon yolcuya çıkardıklarını ancak gelinen noktada bunun yetersiz kaldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: