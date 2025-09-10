Abdulkadir Uraloğlu: Hazardağlı Kavşağı ile yıllık toplam 480 milyon lira tasarruf edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'ın şehir içi ulaşımını rahatlatacak Hazardağlı Kavşağı'nın resmi açılışının, 12 Eylül Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Elazığ-Malatya Yolu'nun Keban Yolu ve Güney Çevre Yolu ile kesiştiği noktada hizmet veren Hazardağlı Kavşağı'nı, 'yeni nesil kavşak' olarak inşa ettiklerini belirtti.

"HEM ALTYAPI HEM ÇEVRESEL UYUMLA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA"

Proje kapsamında, 60 bin ton plentmiks temel ve 37 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığını aktaran Uraloğlu, 75 bin metreküp yarma, 15 bin metreküp asfalt kazıları ve 12 bin metreküp bitkisel toprak serimiyle hem altyapı hem de çevresel uyum açısından örnek bir çalışma ortaya koyduklarını vurguladı.

"HAZARDAĞLI KAVŞAĞI İLE TRAFİK AKIŞI OPTİMİZE EDİLDİ"

Uraloğlu, 1200 metresi ana yol olmak üzere, bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettiklerini ve 45 günde tamamlanan projeyle Elazığ trafiğine yeni bir soluk getirildiğini dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Yeni nesil kavşak sisteminin önemli örneklerinden biri olan Hazardağlı Kavşağı ile trafik akışı optimize edildi. Sol dönüşleri daha geniş ve akıllı şekilde yönlendiren sistemle araç kapasitesini artırdık, bölgede yaşanan yoğunluğun ve günün belirli saatlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçtik.

"YILLIK TOPLAM 480 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"