Abdulkadir Uraloğlu: Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Süveyş Kanalı'ndan gemi trafiğinin 35 günde tamamlandığını, Ümit Burnu'nda ise yolculuğun 45 güne çıktığını belirterek, Kalkınma Yolu bittiğinde sürenin çok daha azaltılacağını kaybetti.

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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal 7'de yayınlanan "Başkent Kulisi" programında Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Irak'ı ziyaret edeceğini anımsatan Uraloğlu, bu ziyaretin en önemli gündem maddelerinden birinin Kalkınma Yolu Projesi olacağını ifade etti.

Türkiye'nin stratejik ve coğrafi konumunu iyi değerlendirip yöneterek geleceği buna göre planladıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

Süveyş Kanalı'ndan 35 günde geçen gemi trafiği var. Ümit Burnu'nda ise bu 45 güne çıkıyor. Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde nakliye süreci 25 güne düşecek.

"Demir yolu, otoyol, enerji nakil ve iletişim hattı planlanıyor"

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında 1.200 kilometrelik demir yolu, otoyol, enerji nakil ve iletişim hattı planladıklarını anlatan Uraloğlu, gelecek sene bunun ilk fazının devreye alınacağını bildirdi.

"Ovaköy'den Avrupa'ya geçecek demir yolu yapılacak"

Proje ile Ovaköy'den Avrupa'ya geçecek demir yolu yapılacağını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin bekası için özellikle ulusal ve uluslararası ulaşım projelerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Kalkınma Yolu Projesi'nin inşa süresini 5 yıl içinde bitirilebileceğimizi öngörüyoruz"

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi çalışmalarının beklediklerinden hızlı gittiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

Ciddi mesafeler aldık, her ay arkadaşlarımız Irak'a gidiyor. Yarın bazı anlaşmalar yapacağız. Proje neredeyse bitme durumundadır, bunların hepsini resmileştirip, daha hızlı ilerleyeceğiz. Kalkınma Yolu Projesi'nin inşa süresini 5 yıl içinde bitirilebileceğimizi öngörüyoruz.

Zengezur Koridoru'ndaki gelişmeler

Zengezur Koridoru'ndaki gelişmelere de değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

Halihazırda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattımız var. Bu hattımızın bir kapasitesi var. Şu anda halen bakım çalışması yapılıyor. Bir yıla yakındır kapalı. Alternatif ihtiyacı var. Onun için Zengezur Koridoru'nu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Zengezur Koridoru'nun ülkemiz sınırındaki 224 kilometrelik kısmının ihalesini yaptık. Muhtemelen bu sene içerisinde başlarız.

Basın kartına Marmaray'da indirim

Programda basın kartlarının Marmaray'da geçerli olup olmayacağına dair soruya ise Bakan Uraloğlu, şöyle yanıt verdi:

Bu konuyla ilgili hava yollarında çalışmamız yok. Marmaray'daki uygulama için İletişim Başkanlığı'yla konuştuk. Ciddi bir indirimimiz olacak. Onu takip ediyorum. İnşallah biz çıkarmış olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)