Abdulkadir Uraloğlu: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı, 110 milyar liraya inşa edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, Avrasya'nın lojistik kalbindeki yerini sağlamlaştıracak hattın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı.

"HAT, 110 MİLYAR TL YATIRIMLA İNŞA EDİLECEK"

Hattın Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Daha önce 2,4 milyar euro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize de döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek" açıklamasında bulundu.

5,5 MİLYON YOLCU, 15 MİLYON TON YÜK KAPASİTESİ

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirtti:

Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil; inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.

"TÜRKİYE, JEOSTRATEJİK GÜVEN NOKTASI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek, şunları söyledi:

Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek.

"TÜRKİYE, İŞ BİRLİĞİNİN MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELECEK"

Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımları vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve iş birliğinin merkez üssü haline getirecek.

"ZENGEZUR KORİDORU, ORTA KORİDORU DESTEKLEYECEK"

Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle birlikte, Orta Koridor'un da daha güçlü işleyeceğini dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demiryolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni hâline geliyor" dedi.