Abdulkadir Uraloğlu: Kruvaziyer turizminde ağustosta rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 olduğunu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldığını açıkladı.

Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı ağustos ayı kruvaziyer verilerini aktardı.

AĞUSTOSTA 203 GEMİ GELDİ

Kruvaziyer turizminde ağustosta yılın zirvesinin yaşandığını aktaran Uraloğlu, limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203'e ulaştığını bildirdi.

YOLCU SAYISI 357 BİN 646 OLDU

Yılın en fazla seferinin, 203 gemiyle ağustosta yapıldığının altını çizen Uraloğlu, "Ağustosta limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 oldu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

8 AYLIK DÖNEMDE YOLCU SAYISI YÜZDE 18,4 ARTTI

Ocak-ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu dönemde kruvaziyer yolcu sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398'e ulaştığını vurguladı.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, ağustosta Kuşadası Limanı'na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı'na 22 kruvaziyer gemiyle 27 bin 575 yolcu geldiğini belirterek, diğer limanlara da 56 gemi ile 58 bin 302 kruvaziyer yolcusunun geldiği bilgisini paylaştı.

OCAK-AĞUSTOS ARASINDAKİ PERFORMANS

Ocak-ağustos döneminde, bazı limanlara gelen yolcu ve kruvaziyer sayılarına da değinen Uraloğlu, şunları kaydetti: