Abdulkadir Uraloğlu: Milli banliyö tren setinde sona gelindi

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen ilk set ile ilgili açıklama yaparak, teknik testlerini kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Abdulkadir Uraloğlu, projeyi, araçları tek tip üreterek bakım ve onarım kolaylığı sağlamak, ihracat yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmak amacıyla başlattıklarını belirtti.

Açıklamasında Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin üretim ve montaj aşamalarının devam ettiğine değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından çalışmaları sürdürülen Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin ilk setinin teknik testlerini kısa sürede hizmete almayı hedefliyoruz.

YÜZDE 70 YERLİ

Üretimi süren tren setleri saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak, yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacak.

"HER BİR DİZİ SET 4 ARAÇLI, 1000 YOLCU KAPASİTELİ VE 2 SÜRÜCÜ KABİNLİ OLACAK"

Uraloğlu, her bir dizi setin 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacağını aktararak, "Milli banliyö tren setinin kontrol yönetim sistemi, cer sistemi tasarımı, boji ve trafo gibi kritik alt sistemleriyle yerli ve milli üretimi TÜRASAŞ tarafından gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YURT İÇİ BANLİYÖ ARAÇ İHTİYACI YERLİ İMKANLARLA KARŞILANACAK"

Milli banliyö tren setlerinin demir yolu hatlarında yolcu taşımacılığına uygun olacağına dikkati çeken Uraloğlu, projeyle ithalatın önünü kapatarak, yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacaklarını söyledi.

ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN

Güvenli, ergonomik, rahat ve etkin şekilde tasarımı ve üretimi planlanan setlerle şehir içi yolcu taşımacılığında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün ortaya çıkacağının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti: