Abdulkadir Uraloğlu: Milli Hızlı Tren Gaziray'ı güneş enerjisiyle üretiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen güneş enerji santraline (GES) ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Bakanlık olarak 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalıştıklarını bildirdi.

ENERJİ KULLANIMINDA YENİ BİR DEVİR BAŞLIYOR

Uraloğlu, bu kapsamda demir yollarında, elektrikli trenler, sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve demir yolu araçlarının üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımına hız verdiklerini vurguladı.

Tüm sistemleri kapsayan yeşil enerji dönüşümü için harekete geçtiklerine işaret eden Uraloğlu, demir yolu araç üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yeni bir dönemi başlattıklarını aktardı.

YILDA 3,3 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİYLE ÜRETİLECEK

Uraloğlu, bu çerçevede TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde başlatılan GES projesini tamamladıklarını ve santralin elektrik üretimine başladığını dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, artık güneşten elde ediyoruz. Böylece enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü artırıyor, enerji arz güvenliğimizi sağlıyor ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz.



Hayata geçirdiğimiz bu proje ile yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Yıllık yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen enerji üretimi ile yıllık bin 739 ton karbondioksit salımının da önüne geçeceğiz.

SİVAS'A 4 MİLYON 512 BİN KİLOVATSAATLİK GES GELİYOR

Uraloğlu, tren üretiminde başlattıkları yeşil enerji dönüşümünü, diğer bölge müdürlüklerinde de hayata geçirmek için çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: