Türkiye kozmetiği uluslararası arenada yükseliş dönemine giriyor

Türkiye kozmetik sektörü, 2025’i saç, cilt bakımı ve kişisel hijyen kategorilerinde yıl boyunca devam eden güçlü talebin etkisiyle 1,7 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Yerli üreticilerin artan kapasitesi, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk-i Cumhuriyetlerdeki canlı pazar dinamiği ve AB mevzuatına uyum sürecinde kaydedilen ilerleme, sektörün küresel rekabet gücünü yılın sonunda belirgin şekilde yukarı taşıyor.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), sektörün bu ivmesinin, 15-17 Aralık 2025’te Antalya’da düzenlenecek 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi’nin teması olan “Holistik Kozmetik” yaklaşımıyla doğrudan örtüştüğünü ve Türkiye’nin yalnızca üretimde değil, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında da bölgesel bir merkez hâline geldiğini vurguluyor. Kongre programı; bütünsel güzellik anlayışından sürdürülebilir üretim modellerine, dijital etiketlemeden etik formülasyon süreçlerine kadar uzanan kapsamıyla, ihracattaki büyümeye paralel şekilde sektörün dönüşüm yolunu şekillendiriyor.

Sektörün ticaret verileri, özellikle sabun, ıslak mendil ve saç bakım ürünlerinin hem değer hem de hacim açısından ihracatta başı çektiğini gösteriyor. En yüksek talep; ABD, Irak, İran ve Rusya gibi pazarlardan gelirken, makyaj ve cilt bakım ürünlerinde çok daha geniş bir coğrafi çeşitlilik dikkat çekiyor. Yerli üreticilerin artan ölçek yatırımları, kalite standartlarını yükselten Ar-Ge çalışmaları ve global tedarik zincirlerinde elde edilen avantajlar, ithalat bağımlılığının düşüşünü desteklerken ihracattaki ivmeyi de besliyor.

TÜRKİYE KOZMETİĞİ BÜTÜNSEL BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE

Sektörün güncel verilerini değerlendirirken holistik yaklaşımın artık yalnızca bir trend değil, zorunlu bir dönüşüm olduğunu belirten KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan; “Türkiye kozmetik sektörü artık sadece üretim kapasitesiyle değil, sürdürülebilirlik kültürü, inovasyon becerisi ve bütünsel bakış açısıyla bölgesel bir güç hâline geliyor. İhracatta 1,7 milyar dolar seviyesini aşmak değerli bir başarı; son beş yılda istikrarlı biçimde artan dış ticaret performansı da bu yükselişin kalıcı olduğunu gösteriyor. Ancak asıl kritik olan, üretimden tüketime uzanan tüm süreçlerde çevre dostu modelleri benimseyen, şeffaf içerik politikalarıyla güven veren ve global regülasyonlarla uyum içinde ilerleyen bir yapının inşa edilmesidir.

Bu nedenle Antalya’da gerçekleştireceğimiz 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi, yalnızca yılın akademik ve sektörel buluşması değil, Türkiye kozmetiğinin geleceğini şekillendiren stratejik bir çalışma masası niteliği taşıyor. Üç gün boyunca AB mevzuat güncellemelerinden yeşil dönüşüm politikalarına, dijital etiketlemeden inovatif formülasyon tekniklerine kadar geniş bir yelpazede hem sektör hem de akademi tarafından paylaşılan bilgiler, önümüzdeki beş yılın yol haritasını belirleyecek. Ar-Ge, sürdürülebilir üretim, ihracat stratejileri, tüketici eğilimleri ve global pazarlarda konumlanma gibi başlıkların çok disiplinli bir bakışla ele alınacağı bu kongre, Türkiye kozmetiğinin geleceğini belirleyecek dönüşümün ortak akılla tartışıldığı en önemli platform olacak.” dedi.

REGÜLASYON, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON KONGRENİN ODAK NOKTASINDA

Kongre kapsamında AB Kozmetik Ürünler Tüzüğü’nün güncel gereklilikleri, yeşil dönüşümün üretim süreçlerine etkileri, dijital etiketleme sistemleri, sürdürülebilir ambalaj tasarımları, biyoteknolojik aktif bileşenler ve tüketici davranışlarında yaşanan hızlı değişim ele alınacak. Üniversite-sanayi iş birliklerinin artırılması, Ar-Ge yatırımlarının derinleştirilmesi ve global pazarlara erişimde inovasyonun oynadığı rol de programın temel gündemleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu yıl da gerçekleştirilecek Innovation Zone & Upcycle Proje Yarışması ile çevre dostu yaklaşımlar odağında geliştirilen projeler görünürlük kazanacak ve sürdürülebilir üretim vizyonunun sektördeki karşılığı güçlendirilecek. Kongrede atölye ve deneyim programları; koku tasarımından duyusal algıya, doğal içerik geliştirmeden dijital süreç yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazede katılımcılara hem teknik hem de yaratıcı bir öğrenme alanı sunacak.

“Kokunu Keşfet”, “İmza Parfüm Atölyesi” ve “Holistik Parfüm Workshop” gibi uygulamalı etkinlikler, kongreye deneyimsel bir boyut kazandırırken; bilgi paylaşımının yanı sıra sektör profesyonelleri arasında güçlü bağların kurulmasını sağlayacak.

KÜAD, TÜRKİYE’NİN KÜRESEL KOZMETİK VİZYONUNU GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye kozmetik sektörü; üretim kapasitesi, genç Ar-Ge ekosistemi, ihracat kabiliyeti, mevzuat uyumundaki kararlılığı ve tüketiciye ulaşan yenilikçi ürün çeşitliliğiyle bölgesel bir inovasyon merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. KÜAD, düzenlediği uluslararası kongreyle sektörün bilimsel, ticari ve inovatif tüm bileşenlerini bir araya getirerek Türkiye’nin küresel kozmetik sahnesindeki sesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.