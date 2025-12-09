Zeray GYO’da halka arz süreci başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zeray GYO’da halka arzda pay başına fiyat 13 TL olarak belirlendi. Halka arz, Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek.

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın şirketin kurumsal yapısını güçlendireceğini ve yeni yatırımlar için önemli kaynak sağlayacağını belirterek, kısa vadede Türkiye’nin ilk üç firması arasına girme hedeflerini vurguladı.

HALKA ARZIN DETAYLARI:

-Toplam 156,8 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.

-Halka açıklık oranı: Yüzde 25,05

-Payların yüzde 50’si bireysel, yüzde 50’si kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

-ZERGY kodu ile katılım sağlanacak.

-En az yüzde 50 kâr dağıtım taahhüdü bulunuyor.

-Hakim ortak 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü verdi.

-15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.

PORTFÖY VE FİNANSAL DURUM:

Zeray GYO’nun 12 lüks projeden oluşan portföyünün toplam değeri 17,1 milyar TL. Projeler Kocaeli ve Ankara’da yer alıyor. Şirket, yeni arsaların alımı ve kat karşılığı projeler için halka arz gelirinin yüzde 20-30’unu kullanmayı planlıyor.

2024’te 2,4 milyar TL hasılat elde eden şirketin toplam varlıkları 6,2 milyar TL’ye, özkaynakları ise 7,1 milyar TL’ye ulaştı.

CEO Furkan Bozan, Zeray GYO’nun Türkiye genelinde büyümeyi, yurt dışında projeler geliştirmeyi ve uzun vadede sektörün öncüsü olmayı hedeflediğini söyledi.

Portföydeki projelerin tamamlanmasıyla önemli değer artışı bekleniyor. Halka arz fiyatının portföy değerine göre yaklaşık yüzde 59 iskontolu olduğu belirtildi.

Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım yöneticileri, muhafazakâr değerleme yaklaşımının yatırımcı için önemli bir potansiyel getiri sunduğunu ifade etti.

"YENİ YATIRIMLAR İÇİN KAYNAK OLUŞTURULACAK"

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın Zeray GYO’nun titizlikle inşa edilen kurumsal kimliğini daha da güçlendirirken yeni yatırımları için önemli bir kaynak oluşturacağını söyledi.

Önümüzdeki dönemde Zeray GYO kalitesini yurt geneline yaymayı, uluslararası projeler geliştirmeyi planladıklarını dile getiren Zeray, “Kısa vadede hedefimiz sektörümüzde Türkiye’nin ilk 3 firması arasına girmek. Biz, kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır hiçbir dönemde durmadan gece gündüz çalıştık. Ürettiğimiz her yuvanın kutsallığına ruhumuzu katarak; hayatlar inşa ettik, güven inşa ettik, geleceği inşa ettik. Bugün geldiğimiz nokta ise azmin, sabrın ve güvenin bir simgesidir. Her eserimizde; insanların emek ve birikimleriyle bize emanet ettiği alın terini, geleceğe bırakacakları mirası, yaşam biçimlerini yansıtan gerçek bir değeri özümüzü katarak teslim ettiğimiz aidiyet konforu sunduk. Bu nedenle attığımız her adımda bize duyulan güvenin ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün halka arzımıza hazırlanırken bu değerlerimizi, bu vizyonumuzu ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.