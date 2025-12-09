Aksigorta, dijital sürdürülebilirlik alanında skoru 15 puan artırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksigorta, web sitesi sürdürülebilirlik skoruyla fark yarattı.

Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre eden Aksigorta, dijital varlıklarının çevresel etkisini azaltan adımlarıyla web sitesi sürdürülebilirlik skorunu, sektör ortalamalarının üzerine taşıdı.

Böylece şirket, teknik performansını artırırken aynı zamanda dijital operasyonlarını çevresel etki açısından daha verimli hale getirdi.

Aksigorta, çevresel etki ve erişilebilirlik kriterlerine göre analiz yapan Kastor Green verilerine göre 2025 yılında web sitesi sürdürülebilirlik skorunu 15 puan artırarak 79’a çıkardı. Bu sonuçla, benzer teknolojili sitelerin 68 olan ortalamasını ve tüm siteler arasında hesaplanan 73 puanlık genel ortalamayı da geride bıraktı.

DİJİTAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SKORUNDAKİ BU YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Aksigorta’nın dijital sürdürülebilirlik skorundaki bu yükseliş; sayfa yükleme boyutunun azaltılması, erişilebilirlik, görsel ve kod optimizasyonlarının güçlendirilmesi, gereksiz veri transferinin minimize edilmesi ve karbon ayak izini düşüren altyapı iyileştirmeleri gibi çok yönlü geliştirmelerle sağlandı.