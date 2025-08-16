Abdulkadir Uraloğlu: Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilotların lisans alma sürecinin Yeni Sivil Havacılık Modeli ile kolaylaşacağını belirterek, "Sağlık muayeneleri gerekli şartları sağlayan hekimlerin yetkilendirilmesiyle yürütülecek." dedi.

Uraloğlu, Yeni Sivil Havacılık Modeli kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin havacılığa da entegre edilmesinin hayati önem taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Bu bilinçle, sivil havacılıkta eğitime dayalı bir proje olan Yeni Sivil Havacılık Modeli hayata geçirilmiştir. Yeni Sivil Havacılık Modeli, veriyi merkeze alan, insan faktörünün olabilecek olumsuz etkilerini minimize eden, havacılık alanındaki eğitimleri dijitalleşme süreciyle yeniden şekillendiren bütünleşik bir modeldir." ifadesini kullandı.

"YENİ MODELİN ÜÇ ANA BİLEŞENİ VAR"

Uraloğlu, yeni modelin, "Kurumsal Dönüşüm Modeli", "Havacılık Otomasyon Sistemi" ve "Akıllı/Faydalı Havacılık Servisleri" olmak üzere üç ana bileşeninin bulunduğunu söyledi.

UYGULAMA İLK KEZ ANKARA'DA BAŞLATILIYOR

Modelle, sivil havacılık sağlık değerlendirmelerinde yeni bir dönemin başladığını belirten Uraloğlu, "Pilotların lisans alma süreci Yeni Sivil Havacılık Modeli ile kolaylaşacak. Yeni modelle birlikte havacılık sektöründe sağlık muayeneleri, hastane veya kurum bazlı yetkilendirme yerine, gerekli şartları sağlayan hekimlerin yetkilendirilmesiyle yürütülecek. Artık üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler ile şehir hastanelerinde de havacılık sağlık değerlendirilmesine konu poliklinik muayeneleri gerçekleştirilebilecek. Bu uygulamayı ilk olarak Ankara'da başlatıyoruz. Etlik Şehir Hastanesi'nde havacılık sağlık muayenesi yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARINA "HAVACILIK SAĞLIK DEĞERLENDİRİCİSİ" OLMA İMKANI

Uraloğlu, yeni sistemin temeli, dijital erişim ve bireysel yetkilendirmenin oluşturduğunu aktararak, tıp fakültesi mezunlarının, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "kdm.shgm.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak, Güvenlik Bilinci, Havacılığa Giriş ve Entegre Havacılık Tıbbı eğitimlerini tamamlayıp bu eğitimlere ait sınavlarda başarılı olmaları halinde "Havacılık Sağlık Değerlendiricisi" ünvanını almaya hak kazanacağını bildirdi.

TÜRKİYE BU MODELLE ÖRNEK SEÇİLECEK

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: