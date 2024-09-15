Abdulkadir Uraloğlu: Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından bugüne 2,3 milyon yolcu kullandı Rize-Artvin Havalimanı'nın açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den itibaren 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.

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AA

Önemli bir ihtiyaca hizmet eden Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022'den bu yana hizmet veriyor.

Havalimanın mimarisi bulunduğu bölgenin geleneksel motifleriyle oluşturuldu ve turizmin artmasına önemli katkı sağladı.

Kamuoyunda son dönemde Rize-Artvin Havalimanı'ndan gerçekleştirilen seferlerin azaltıldığıda dair iddialar vardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açıldığı tarihten itibaren gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısı hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, açıklamasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın uçak ve yolcu verilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak bugüne kadar 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

2024'ÜN 8 AYINDAKİ TRAFİK YÜZDE 35 ARTTI

İç hatlarda bu yılın 8 ayında 4 bin 901, dış hatlarda 172 uçuş olmak üzere toplam 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, havalimanının hizmete alındığı 2022 yılına göre uçuş trafiğinde yüzde 35 artış gerçekleştiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN DENİZ ÜSTÜNE DOLGU YÖNTEMİYLE YAPILAN İKİNCİ HAVALİMANI

Rize-Artvin Havalimanı'nın, Türkiye'nin deniz üstüne dolgu yöntemiyle yapılan ikinci havalimanı olduğuna işaret eden Uraloğlu, 2024 verilerine göre 8 ayda iç hatlarda 737 bin 160, dış hatta 16 bin 942 olmak üzere toplam 754 bin 102 yolcu trafiği gerçekleştiğini, 2022 yılına göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış yaşandığını aktardı.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Uraloğlu, 2022'de havalimanını kullanan yolcu sayısının 526 bin 880 olduğunu anımsatarak, "Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi." değerlendirmesini yaptı.

"UÇAK TRAFİĞİ ARTTI"

Rize-Artvin Havalimanı'nın uçak trafiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

2022'de 3 bin 760 uçak trafiğine hizmet verildi. Havalimanımızda ilk 8 ayda iç hatta 4 bin 901, dış hatta 172 olmak üzere toplamda 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanımızı hizmete aldığımız 2022 yılına göre uçak trafiği yüzde 35 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)