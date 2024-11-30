Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndaki gelişmeleri inceledi

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali inşaatında incelemelerde bulunarak tesisteki gelişmelere dair bilgi verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, dış hatlar gidiş ve geliş terminalinin, sadece gidiş terminali olarak projelendirildiğini aktardı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Burası dış hatlar gidiş ve geliş terminaliydi. Hemen arkamda geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah arkadaşlardan aldığımız bilgi 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız.

"TRABZON'A RAYLI SİSTEM PROJESİ"

Trabzon'a Raylı Sistem Projesi ile ilgili soruya ise Bakan Uraloğlu, şu açıklama ile yanıt verdi:

Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek büyükşehir belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Yani bir altlığımız var. O anlamda bir sıkıntı yok; proje kendi takviminde devam edecek. Şimdi tabii burada Karadeniz'de durup da sırtınızı denize verip baktınız mı, o baktığınız vadi, en doğru vadidir. Onun için burada şunu mutlaka beraberce konuşmamız ve böylece yol almamız gerekir.

"BÖLGENİN GELİŞMESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Özellikle Doğu Karadeniz'i dikkate aldığımızda burasının bölgesel gelişmesi bizim için kıymetlidir. Yani tek noktaya odaklanıp da sadece mikro anlamda değerlendirirsek asla doğru yapmayız. O zaman biz Adil bakanımızın da başlatmış olduğu Samsun'dan Sarp'a kadar yani Ordu'yu da Giresun'u da Rize'yi de Artvin'in sahil kesimini de zaten Trabzon içerisinde olacak ve buradaki bütün nüfus potansiyelini de kapsayacak olan sadece yük değil aynı zamanda yolcu taşımacılığında hizmet edecek olan bir proje başlattı. Bu devam ediyor gündemimizde.

SAHİLDEN GEÇECEK OLAN GÜZERGAHIN KESİNLİKLE DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ