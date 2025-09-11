Abdulkadir Uraloğlu: Tunceli'deki 9,1 milyar liralık 3 kara yolunun açılışı 13 Eylül'de yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cumartesi günü Tunceli'de tamamlanan toplamda 9,1 milyar liralık 3 ayrı kara yolu projesinin açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu projelerin ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar da sağlayacağını belirtti.

"PROJELERLE 519 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

"Tunceli'de, toplam yatırım bedeli 9,1 milyar lira olan 3 ayrı karayolu projesinin açılışını, cumartesi günü gerçekleştireceğiz." sözlerini kullanan Uraloğlu, 3 projeyle, seyahat sürelerinin yarı yarıya kısalacağını ve söz konusu projelerle akaryakıt ve zamandan yılda toplam 519 milyon lira tasarruf sağlanacağını kaydetti.

HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Tunceli'nin, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Uluslararası Rafting Parkuru gibi doğal zenginlikleriyle, doğaseverlerin gözde rotaları arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, kara yolu ağının fiziki ve geometrik standartlarını iyileştirme çalışmaları kapsamında, 'Pertek-Tunceli İl Yolu', 'Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu' ile 'Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü' projelerini hayata geçirdiklerini aktardı.

Uraloğlu, Elazığ Feribot İskelesi Kavşağı'ndan başlayan bağlantı yollarıyla toplam 44,2 kilometre uzunluğundaki projenin, Pertek'i geçip Tunceli'ye doğru devam ettiğini ve Kovancılar-Tunceli Devlet Yolu'na da köprülü kavşakla bağlandığını bildirdi.

"60 DAKİKALIK GÜZERGAHI 35 DAKİKAYA İNDİRDİK"

Tunceli'yi Pertek üzerinden Elazığ'a bağlayan yolun, Keban Baraj Gölü geçişinin feribotla sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Elazığ-Kovancılar-Tunceli arasındaki mevcut bölünmüş yola göre, 60 kilometre daha kısa mesafe kat edilen alternatif bir güzergah oluşturduk. Özellikle ağır taşıt sürücüleri tarafından tercih edilen yolda yapılan iyileştirme çalışmalarıyla, güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinin Tunceli ve diğer illerle erişimini rahatlattık.



Pertek-Tunceli İl Yolu'nun ulaşım standardının artırılmasıyla 60 dakikada kat edilen güzergahı, 35 dakikaya indirdik.

"YILLIK KARBON SALINIMINI 2,3 BİN TON AZALTTIK"

Projeyle zamandan 276 milyon lira, akaryakıttan 39 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 315 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon emisyon salınımını ise 2 bin 340 ton azaltacağız.

Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı-Hozat–Pertek Ayrımı Yolu'na da değinen Uraloğlu, 23,7 kilometre uzunluğunda sathi kaplamalı tek yol standardında inşa edilen yolun Pertek-Hozat-Çemişgezek Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak, Çemişgezek Feribot İskelesi ayrımına kadar uzandığına dikkati çekti.

"41 DAKİKALIK SEYAHAT SÜRESİNİ 20 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK"

Söz konusu yolun, Tunceli'nin batısındaki ilçeler ve Erzincan'a kadar uzanan güzergah üzerinde yer aldığının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Projeyle yolun yatay-düşey standartları artırılarak, görüş mesafesi yükseltildi ve konforlu seyahat imkanı sağlandı. Yapım çalışmalarının ardından, 27 kilometre uzunluğunda hizmet veren Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı-Hozat-Pertek Ayrımı Yolu'nu, 3,3 kilometre kısalttık.

Böylece, 41 dakikalık seyahat süresini, 20 dakikaya indirdik. Projeyle zamandan 43 milyon lira, akaryakıttan 5 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 48 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyon salınımını ise 280 ton azaltacağız."

TOPLAM 156 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Uraloğlu, Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesi hakkında da bilgi verdi. Murat Nehri geçişini, 472 metre uzunluğundaki yeni Singeç Köprüsü ile sağladıklarını belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki yol bağlantısının güçlendiğini vurguladı.

Trafik güvenliğini ve sürüş konforunu önemli ölçüde yükselttiklerine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut güzergahı, 6 kilometre kısalttık, 50 dakikaya kadar süren seyahat süresini 25 dakikaya düşürdük. Böylece yılda 137 milyon lira zamandan, 19 milyon lira akaryakıttan olmak üzere, toplam 156 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını ise 1130 ton azaltacağız. Yolun teknik standartları da ciddi biçimde iyileştirildi. 6-7 metre genişliğindeki mevcut yolun platform genişliğini, 10 metreye çıkardık.

Yatay ve düşey kurpları (yol geçkisinin eğri kısımları) düzenleyerek, görüş mesafesini artırdık. 1937'de hizmete açılan, 1968'de ikinci kez inşa edilen Singeç Köprüsü'nün yerine, şimdi üçüncü nesil köprüyü tamamladık. 14 ayaklı, 472 metre uzunluğundaki köprümüzü, öngermeli basit kirişli sistemle inşa ettik. En yüksek ayak, 30 metreye ulaşıyor. Bu yapısal özellikleriyle bölgedeki geçişin güvenliğini ve dayanıklılığını, uzun yıllar boyunca garanti altına aldık."