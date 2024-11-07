Abdulkadir Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri yarın satışa çıkıyor

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Hemen herkesin katılmak isteyeceği, gezi planlarını süsleyen demir yollarındaki masalsı yolculuk başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin başlama tarihi ile ilgili bilgi verdi.

Buna göre, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 kış sezonu seferleri, 23 Aralık’ta başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet satışları, yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldı.

Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım’dan itibaren bilet satışları başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak.

18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında 24 sefer yapacak.

"TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'NİN 2024-2025 KIŞ SEZONU SEFERLERİ 23 ARALIK’TA BAŞLIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık’ta başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

“Ankara-Kars arasında büyük ilgi gören seferlerimiz 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.

BİREYSEL YOLCULARA AYRILAN VAGONLAR İÇİN 8 KASIM’DAN İTİBAREN

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresinin bilet satışlarının yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başladığını, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım’dan itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezinden bilet satışlarının başlayacağı bilgisini verdi.

GÜZERGAH

Bakan Uraloğlu, yolculardan gelen talepler üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerini bildirerek “Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 13.55’te hareket edecek, Erzincan’da 150 dakika, Erzurum’da ise 240 dakika durarak, yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak. Kars’tan dönüşte ise 21.05'te hareket ederek İliç’te 210 dakika, Divriği’de 150 dakika ve Sivas’ta 180 dakika duracak.” ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 60 SEFER DÜZENLENECEK"

Turistik Doğu Ekspresi’nin 8 yataklı ve bir yemekli vagonla hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, “Toplamda 60 sefer düzenleyeceğimiz bu dönemde, 160 yolcu kapasiteli ekspresimiz, iki kişilik odalarda seyahat tutkunlarına ev konforunda unutulmaz bir kış deneyimi sunacak.” dedi.

"ERZURUM-KARS ARASINDA BÖLGESEL TURİSTİK EKSPRES TRENLER 24 SEFER GERÇEKLEŞTİRECEK"

Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra, Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenlerinin de sefer yapacağına vurgu yapan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. Toplam 24 sefer olarak planladığımız Bölgesel Turistik Ekspres Trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek.

TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ SEFERLERİ 11 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacağını belirten Uraloğlu, “Ankara’dan cuma, Diyarbakır’dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı’da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak.” dedi.

"YENİ ROTALAR GÜNDEMDE"

Bakan Uraloğlu, yolcularla yapılan anketler ışığında yeni rotaları da gündemlerine aldıklarını ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

Turistik trenlerin sunduğu benzersiz manzaralar, yeni yerlerin keşfedilmesi imkanı ile farklı tatil deneyimi sunması gibi nedenlerle yolcularımız beğenilerini ifade etti. Yoğun talebin diğer hatlara da gösterileceğini düşünüyoruz. Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesinde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz.

BİLET FİYATLARI

İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD Taşımacılık A.Ş. bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr/ adresinden satın alınabilecek.