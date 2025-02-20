Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye uluslararası alanda denizciliğe yön veriyor

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"Deniz trafiği güvenliği, teknolojik altyapı ve uluslararası işbirlikleri konusunda yürüttüğümüz projelerle, Türkiye'nin dünya denizciliğindeki liderliğini daha da güçlendireceğiz." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatının (IALA) Singapur'da düzenlenen genel kurul toplantısı sırasındaki seçimle teşkilatın yürütme organı IALA Konseyine yeniden seçildiğini söyledi.

Türkiye'nin 2006'dan bu yana kesintisiz üyesi olduğu konseydeki yerini koruduğuna işaret eden Uraloğlu, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu IALA'daki rolü ve konsey üyeliğine tekrar seçilmesi ülkemizin seyir emniyetine verdiği önemin ve bu anlamda ülkemize duyulan güvenin göstergesidir. Denizcilikteki uzmanlığımız ve tecrübemizle ülkemiz küresel karar mekanizmalarında güçlü bir aktör olmaya devam ediyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE, 1958'DEN BU YANA IALA'DA ETKİN ROL OYNUYOR"

Uraloğlu, Türkiye'nin 1958'den bu yana IALA üyesi olduğunu anımsatarak, "Teşkilat, Deniz Seyir Yardımcıları (AtoN) ve Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) alanındaki yüksek uzmanlığıyla uluslararası alanda kabul görmektedir. Bu uzmanlık, 2014-2018 yılları arasında VTS Komitesine liderlik etmesini de sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, 2012'de IALA'nın konsey toplantısına ve aynı yıl arka arkaya bir VTS komite toplantısına ve sempozyuma ev sahipliği yaparak organizasyon içindeki aktif rolünü pekiştirdiğine işaret eden Uraloğlu, 2019 yılının mart ayında İstanbul'da düzenlenen "3. Hazırlık Diplomatik Konferansı"na ev sahipliği yaparak uluslararası denizcilik politikalarının şekillenmesine katkıda bulunduklarını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DENİZCİLİK POLİTİKALARINDAKİ GÜCÜ ARTIYOR"

Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilikte uluslararası standartların belirlenmesi açısından aktif bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Denizcilik alanında edindiğimiz tecrübe ve sahip olduğumuz teknolojiyle küresel politikalarda söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Deniz trafiği güvenliği, teknolojik altyapı ve uluslararası işbirlikleri konusunda yürüttüğümüz projelerle, Türkiye'nin dünya denizciliğindeki liderliğini daha da güçlendireceğiz.

TÜRKİYE, ULUSLARARASI KONSEYE YENİDEN ÜYE SEÇİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin IALA'nın yürütme organı olan IALA Konseyi'ne yeniden üye seçildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, IALA'nın 18-21 Şubat'ta Singapur'da düzenlenen 1. Genel Kurul Toplantısı'ndaki seçimlerde Türkiye'nin, örgütün yürütme organı olan IALA Konseyi'ne yeniden üye seçilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu IALA'daki rolü ve 2006'dan beri kesintisiz sürdürdüğü konsey üyeliğinin, Türkiye'nin denizcilik alanındaki gelişimi kadar deniz güvenliğine ve seyrüsefer emniyetine verdiği önemin göstergesi olduğu bildirildi.

ULUSLARARASI DENİZ SEYİR YARDIMCILARI TEŞKİLATI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, IALA Konseyi'nde 25 koltuk (Başkan, Başkan Yardımcısı, 23 üye ülke) bulunuyor.

IALA'ya 1958'de ulusal üye olan Türkiye, statü değiştirerek 22 Ağustos 2024'te hükümetler arası teşkilata dönüşen yeni organizasyonun da kurucu üyesi oldu.

IALA, 1957'de, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği ismiyle dünya genelindeki seyir yardımcıları standartlarının uyumlu hale getirilmesi, çevreyi korurken gemi trafiğinin güvenli, hızlı ve ekonomik olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba içerisindeki ülkeler tarafından kuruldu.

IALA'nın kuruluş amacı ve ilkeleri doğrultusunda, denizlerdeki seyir emniyeti ile deniz, çevre, can ve mal güvenliğinin artırılmasına yönelik olarak işbirliği sürdürülürken, teknik çalışmaların yürütüldüğü komiteler ve çalışma grupları toplantılarına Türkiye tarafından katılım sağlanarak aktif destek veriliyor.