Abdulkadir Uraloğlu: Uluslararası 2 turistik tren İstanbul'a geliyor

DHA

Turistik trenlerin zengin yolcularıyla birlikte İstanbul'a gelmesi, dünyada her zaman merak uyandırmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da böyle gelecek ve turizm açısından önemli bir imaj kazandıracak yeni seyahatleri ve tarihlerini açıkladı.

Buna göre, Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (MAV) turistik treni yarın, Simplon Orient Ekspresi ise 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MAV'ın işlettiği turistik tren ve Simplon Orient Ekspresi'nin rotasını bir kez daha İstanbul'a çevirdiğini kaydetti.

MAV PARİS'TEN YOLA ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan MAV treninin; İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını takip ederek Türkiye'ye geleceğini kaydetti.

PARİS-İSTANBUL TRENİ PAZAR GÜNÜ SİRKECİ'DE

Trenin Kapıkule-İstanbul parkuru arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletileceğini belirten Uraloğlu, "Paris-İstanbul arasında sefer yapan turistik tren, bu gece Türkiye'ye Kapıkule'den giriş yaparak ertesi gün İstanbul Sirkeci Garı'na ulaşacak. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleyecek olan turistlerin dönüş yolculuğu, 19 Mayıs'ta başlayacak." açıklamasında bulundu.

İLK SEFERDE 60 YOLCU VAR

Trenin geçen yıl 10 Mayıs ve 20 Ekim'de İstanbul'a geldiğini anımsatan Uraloğlu, 14 vagondan oluşan trenin bu yıl ilk seferini 60 yolcu ile gerçekleştireceğini ifade etti.

Uraloğlu, 29 Mayıs'ta ise Paris-İstanbul treninin bir kez daha Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

SIMPLON ORIENT EKSPRESİ

Bakan Uraloğlu, Simplon Orient Ekspresi'nin 2024 yılında 5 Haziran ve 28 Ağustos'ta Türkiye'ye geldiğini anımsatarak, geçen yıl 148 yolcunun seyahat ettiğini aktardı.

“İSTANBUL, GÜZERGAHIN EN GÜZEL DESTİNASYONLARINDAN BİRİ”

Bakan Uraloğlu, bu yılın ilk seferinde de 16 vagonlu trenin, Paris-İstanbul yönünde 67 yolcusu, İstanbul-Paris yönünde ise 37 yolcusu bulunduğunu belirterek, "Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan güzergahın en güzel destinasyonlarından biri de İstanbul. Fransa-Almanya-Avusturya- Macaristan-Romanya-Bulgaristan-Türkiye güzergahında işletilen Simplon Orient Ekspresi bu yıl 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak. Dönüş yolculuğu ise 6 Haziran'da başlayacak." dedi.