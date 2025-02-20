Abdullah Güler: Emekli ikramiyelerine ilişkin henüz bir çalışmamız yok

AA

Yılda iki kez tüm emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması için vatandaşlar beklentiye girdi.

Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.

Emeklilere bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemenin, 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) ele alınacağı konuşuldu.

"BU KONU HENÜZ GÜNDEMİMİZE GELMEDİ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te yaptığı basın toplantısında emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin yapılan bir düzenleme var mı sorusuna şu yanıtı verdi:

Bu konuda herhangi bir çalışmamız yok. Dolayısıyla Maliye ve Çalışma Bakanlığı bürokrasisi bir araya geldiğinde ancak bütçe dengeleri nedir, maliyeti nedir... Şu an 16 milyon 600 bin emeklimiz var. Bütçe disiplini nedir bununla ilgili herhangi bir bilgi elimizde yok. Bu konuda bir husus henüz gündemimize gelmedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞU ANDA NE KADAR?

Bayrak ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla beraber 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı.

YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

İkramiyeler, dini bayramları kapsıyor. İkramiye ödemesi, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

KİMLER YARARLANIYOR?

EYT'liler de dahil toplam 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılıyor.

Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor.