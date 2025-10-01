Abdullah Güler'den 7.200 gün açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı ve 2026'yı işaret ettiği emeklilik için Bağ-Kur'lularla SSK'lıların çalışma iş gününün eşitlenmesi konusu tekrar gündeme geldi.

Bu kapsamda, esnaf ve Bağ-Kur'lular için gereken prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi masada yer alıyor.

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

"TASLAK GELDİĞİNDE GÜNDEME ALIRIZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, burada yaptığı açıklamalarda SSK ile Bağ-Kur prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini şu sözlerle duyurdu:

Şu anda henüz bir yasa teklifi olarak gündemimizde yok. Meclis’imiz yeni açılıyor. Çalışma Bakanlığı’mızın çalışma yaptığını biliyoruz. Bunun Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve diğer kurumların görüşleri alınmak suretiyle ortaya bir taslak geldiğinde gündeme alırız. Şu anda elimizde teknik olarak hazırlanmış bir kanun metni teklifi yok.

"TEKNİK ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI"

Güler'in açıklamasına göre, SSK ve Bağ-Kur prim gün sayıları arasındaki farkın giderilmesi için teknik çalışmalar hız kazandını şu sözlerle ifade etti:

Teknik çalışmalar yapıldıktan sonra ancak ortaya çıkabilecektir. Bunun devamında hem emeklilik sistemimize gelecek emekli sayısı hem bunun karşılığı noktasındaki bütçe imkanları bunların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlar değerlendirildikten sonra yasa teklifi geldiğinde Genel Kurul’da, komisyonda gerekli çalışmayı yaparız.

Değişiklik, özellikle esnaflara ve iş yeri sahipleriyle ortaklarına erken emeklilik imkanı sağlayarak, emeklilik yaşını ve süresini etkileyecek.

DETAYLAR BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE BELLİ OLACAK

Çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor.

Düzenlemenin bütçe etkileri ve emeklilik sisteminin kapasitesi detaylı analiz ediliyor.

Etkinlik tarihi ve kesin detaylar bütçe görüşmelerinde belli olacak.

Güler bu konuda da, "17 Ekim itibarıyla bütçe kanun teklifimiz TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Yapılacak planlama ile birlikte ekim sonu itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlamak üzere 2026 yılı bütçemizin ekim ayı içerisinde görüşülmeye başlanacağını söylemek isterim." şeklinde konuştu.

DOĞUM İZNİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aynı zamanda, kamuda çalışan kadınlar için doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.