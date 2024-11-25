ABD’ye yıllık ihracatın 16 milyar doları aşması bekleniyor

AA

ABD, uzak bir coğrafyada olmasına karşın Türkiye için ihracatta büyük potansiyel barındırıyor.

Türkiye ABD ile ticareti 100 milyar dolara çıkartmak hedefi taşınıyor.

Türk ihracatçıları dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla buluşmaya devam ederken, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ABD’nin Houston kentine düzenlenen ticaret heyetine, 10 farklı sektörden 13 firmayı temsilen 18 kişi katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Güleç başkanlığındaki heyet, 120 ABD firması ile 200’den fazla ikili iş görüşmesi yaptı.

10 AYDA 13,4 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Güleç, bu yılın 10 ayında ABD'ye ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 13,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, yıl sonunda 16 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade etti

Güleç, ABD’nin dünyanın en büyük ithalatçısı olduğunu, geçen yıl 3,1 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini dikkati çekti.

Güleç, Türkiye’nin geçen yıl ABD’ye 15 milyar dolarlık dış satım yaptığını belirterek, "Maliyet tutturmakta zorlanmamıza ve rekabetçiliğimizin zayıflamasına rağmen bu yıl bu büyük pazarda daha iyi bir performans sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD İKİNCİ BÜYÜK PAZARIMIZ OLDU"

Bu yılın 10 ayında ABD'ye ihracatın geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 9,2 artışla 13,4 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Güleç, yıl sonunda 16 milyar doların aşılacağını öngördüklerini belirterek, şunları aktardı:

Bu performansımızla ABD ikinci büyük pazarımız oldu. 2025’te de aynı artış trendini devam ettirmek için ABD pazarına yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Örneğin, bu yıl 11 aylık dönemde ABD’ye TİM ve ihracatçı birlikleri toplam 54 fuara milli katılım ve 'info stantlı' katılım gerçekleştirdi. Ayrıca yine ABD’ye 6 ticaret heyeti ve 1 alım heyeti düzenlendi. En son 10 farklı sektörden 13 firmamızı temsilen 18 kişinin katılımıyla Houston’a bir heyet düzenledik. Heyette, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme, elektrik elektronik, kimyevi maddeler, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, makine, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, tekstil ile yaş meyve sebze sektörlerinden firmalarımız yer aldı.



