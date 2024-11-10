Adalet Bakanlığı, yediemindeki araçlar için yeni düzenlemeyi duyurdu

Haber Merkezi

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi ,TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

Buna göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ek 14 üncü maddesinin mevcut birinci fıkrasına göre, trafikten menedilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulünde düzenlemeler yapıldı.

Böylece araçlar yediemin parklarında çürümekten kurtulacak.

"ARAÇ SATIŞLARI KOLAYLAŞTIRILDI"

Adalet Bakanlığı, 9. yargı paketiyle birlikte yediemin otoparkında bulunan araçların satışında yeni düzenleme yapılacağı ve yediemin otoparklarında sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satışının kolaylaştırılacağını belirtti.

"BEDELLERİN HAK SAHİPLERİNE ÖDEMESİ KOLAYLAŞTIRILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan değişiklikle, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca buluntu olması nedeniyle veya trafikten men edilerek yediemin otoparklarında bulunan araçların satışı ile bedellerinin hak sahiplerine ödenmesinin kolaylaştırıldığını kaydetti

YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanı Tunç yeni düzenlemeye dair şu bilgileri paylaştı:

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten menedilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak.

Ayrıca bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi; hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak.

"ARAÇLAR DEĞERİNİ YİTİRMEDEN EKONOMİYE KAZANDIRILACAK"

Adalet Bakanı Tunç, böylelikle, hem bu araçların değerlerini yitirmeden ekonomiye kazandırılacağını hem de hak sahiplerinin haklarının en iyi şekilde korunacağını kaydetti.

"HUKUKEN MUHAFAZASINA GEREK KALMAYANLAR TASFİYE EDİLECEK"

Bakan Tunç, 2023 yılında kabul edilen düzenlemeyle de İcra ve İflas Kanunu gereği yediemin depolarında muhafaza altına alınan ancak ilerleyen zamanda hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılmasının sağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu düzenlemeye ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan tebliğ kapsamındaki uygulamayla şu ana kadar 15 bin 259 aracın tasfiyesi tamamlandı, 4 bin 14 aracın ise tasfiye süreci devam ediyor. Yapılan değişiklikle bu süreç daha da kolaylaşacak.

"HAK SAHİBİNİN HAKLARI KORUNUYOR"

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan değişiklikle buluntu olması nedeniyle veya trafikten men edilerek yediemin otoparklarında bulunan araçların satışı ile bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi kolaylaşacak. Hem bu araçlar değerlerini yitirmeden ekonomiye kazandırılacak hem de hak sahiplerinin hakları en iyi şekilde korunacak.



