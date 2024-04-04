Adana patates üretiminde 4. sırada! Erkenci patates hasadına başlandı Tarım işçileri Adana'da patates hasadına başladı. Patatesin erken hasadı tohumluk ve sanayi için aynı önem taşıyor.

AA

Patates, insan beslenmesine tahıllardan sonra en fazla katkı sunan ürün.

Adana, patates üretiminde Türkiye'de 10'uncu sırada yer alıyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı başladı.

Kentte tarım işçileri tarlalardan topladıkları patatesleri kamyonlara yükledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, merkez Çukurova ilçesinde patates hasadı yapılan tarlaları ziyaret ederek yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

"Adana geçen yıl 60 bin dekarlık alanda, 220 bin tonluk üretim"

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon dekarlık alanda 5,5 milyon ton civarında patates üretildiğini ifade eden Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

Adana'da da geçen yıl 60 bin dekarlık alanda 220 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bu yıl hem üretim alanımızda hem de rekoltemizde yüzde 10 artış olacağını tahmin ediyoruz. Biz tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimini de planlıyoruz. Ürün fiyatının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmemesini istiyoruz. İhtiyacımız kadar patates üretmek istiyoruz.

Erken hasadı sanayi ve tohumluk için önemli

Kökçüoğlu, patatesin erken hasat edilmesi ve ürünün hem sanayi hem de tohumluk olarak kullanılmasıyla ekonomiye büyük katkı sağladığını dile getirdi.

"Tarlada kilosu 17-18 liradan satılıyor"

Patates üreticisi Tuna da Yıldırım da 120 bin dönümde patates ekimi yaptığını söyledi. Girdi maliyetleri yüksek olan ürünün kilogramını tarlada 17-18 liradan sattıklarını belirten Tuna, dekara şu anda 4,5-5 ton verim aldıklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)