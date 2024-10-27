İHA

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da portakal hasat aşamasına geçti.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakallarda hasat başladı.

Türkiye'de 600 bin dönüm, Adana'da ise yaklaşık 149 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakal için işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere giriyor. Binbir emekle toplanan portakallar kamyon ve tırlara yüklenip önce yurt içine sonra da yurt dışına gönderiliyor.

SICAK HAVA VERİMİ ETKİLEDİ

Bu sene etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle Adana'da birçok narenciye ürünü gibi portakal da etkilendi. Geçen sene dönüm başına ortalama 5 ton verim alınan portakaldan bu sene 2-3 ton verim alınıyor. Kent genelinde ise 371 bin ton rekolte beklenirken portakalın bahçede kilogram fiyatı ise 15-18 lira arasında satılıyor.

“İKLİM ŞARTLARI VERİMİ ETKİLEDİ”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, iklim şartları nedeniyle verim düşüklüğü olduğunu ve portakalın şu anda 15-18 liradan satıldığını bildirerek şöyle konuştu:

Bu yıl iklim şartları nedeniyle verim düşüklüğü var. Bu sene portakalda verim çok düşük olduğundan dolayı fiyatlarda 15-18 lira arasında değişmekte. Biz bu portakalı başta Rusya olmak üzere, Ukrayna, Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz.

“SENEYE VERİMİ YÜKSEK BEKLİYORUZ”

Adana'da portakal hasadının Mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Doğan, şu bilgileri verdi:

Adana genelinde 149 bin dönüm alanda portakal ekimi var ve 371 bin ton portakal rekoltesi bekliyoruz. Geçen yıl narenciyeden 3 milyon 200 bin ton rekolte aldık. Ama bu yıl o verimin üçte birini dahi alamayacağız gibi gözüküyor. Portakal hasadı mayıs ayı sonuna kadar Adana'da devam edecek. Bu sene ağaçlar az meyve verdiği için seneye güzel bir verim bekliyoruz.

"FİYATLAR 15-18 LİRA ARASINDA"

Çiftçi Mehmet Yıldırım ise verimin düşük olduğunu belirterek, “Fiyatlar 15-18 lira arasında gidiyor. Ürünlerimizde verim geçen seneye göre çok düşük. Hava şartlarından dolayı verim böyle oldu, maliyetler çok yüksek.” dedi.