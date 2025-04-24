Adana'da turfanda patateste hasat başladı

Adana'daki tarlalarda geçen yıl 78 bin dekarlık alandan 318 bin ton rekolte elde edilmişti.

Bu yıl da turfanda hasatla toplanan patatesler, kamyonlara yüklenerek farklı kentlere gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nde hasadın başladığı patates tarlasında incelemelerde bulundu, üretici ve tarım işçileriyle sohbet etti.

HASAT 25 GÜN GECİKTİ

Kökçüoğlu, kentte şubatta meydana gelen zirai don nedeniyle patates yetiştirilen tarlalarda hasadın yaklaşık 25 gün geciktiğini bildirdi.

ZİRAİ DON HASARI BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Zirai don sonrası çiftçilerin gerekli bakımları yapmasının sonucunu bugün tarlalarda görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

Don afetinde patateste yüzde 20 hasar tespitimiz vardı fakat bunu bugün tarlada yüzde 10-15 seviyesinde görmek bizi açıkçası mutlu etti. İlimizde tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimi yapıyoruz. Bu yıl 70 bin dekar alanda patates üretmeyi hedeflemiştik. Yaptığımız saha çalışmasında da bu kadar bir alanda patates üretildiğini görüyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan patatesi turfanda olarak Adana’dan, daha sonra da diğer illerimizden yaparak sorunsuz bir şekilde yeterince üreteceğimize inanıyorum. Çiftçilerimiz üretiyor, ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor.