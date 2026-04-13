Aksaray'da yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson bıçaklandı

Aksaray'da yüksek ses kavgası..

Saat 18.00 sıralarında Sarıyahşi ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana gelen olayda, çay bahçesinde garson olarak çalışan Samet Can Yıldız, iddiaya göre yüksek sesle konuşan Ramazan Ö.'yü uyardı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Ramazan Ö. yanında taşıdığı bıçakla Yıldız'ı göğsünün 2 yerinden ve sırtından yaraladı.

SALDIRGAN MÜŞTERİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ramazan Ö.’yü bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

Yıldız ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.