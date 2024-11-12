Adana'daki demir madeni sahaları için ihale düzenlendi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca (ÖİB), Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü'ne ait, Adana'daki 2 maden sahası için ihale açıldı.

Kurumun iki maden sahasından ihale düzenlemesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

İhale, kapalı zarfla teklif alma ve teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

MADEN SAHALARI FEKE VE KARAİSALI İLÇELERİNDE

Buna göre, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçelerindeki demir maden sahalarının rödovans sözleşmesi karşılığı işletilmesi amacıyla bir bütün halinde, kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkıldı.

ŞARTNAME BEDELİ VE İHALE TEMİNATI

Teklif sahiplerinin, şartname bedeli 20 bin lira, ihale geçici teminatı 500 bin lira olan ihale için istenilen belgeleri Sümer Holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine 10 Aralık saat 16.00'ya kadar teslim etmeleri gerekiyor.