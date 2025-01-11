Adıyaman'da Nemrut, kışın yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

İHA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde antik çağın gözde uygarlığı Kommagene’nin Nemrut Dağı anıtsal alanı, yılın her mevsimi turizmde aktif.

UNESCO Dünya Kültür Mirası konumundaki bölge Türkiye’nin kültür turizmi açısından ve ülke ekonomisine, tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Nemrut Dağı zirvesindeki Kommagene Uygarlığı'nın miras bıraktığı devasa eserler, genellikle mart sonu ile kasım sonuna kadar yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.

KIZ TURİZMİNDE NEMRUT İLGİSİ

Son yıllarda başlayan ve özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken kış turizmi ile de kış aylarında Nemrut’u ziyaret eden turist sayısı gün geçtikçe artıyor.

Güneşli havalarda kar üzerinde güneşin doğuşu ve batışını izlemek için buraya gelenler hayran kalıyor.

MANZARA VE TARİH

Bu yıl havaların güzel geçmesini fırsat bilenler Nemrut’a çıkarak manzaranın tarihi mekanda tadını çıkartıyor.

"BÖYLE MANZARAYI DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE GÖRME ŞANSINIZ YOK"

Depremden önce de Nemrut’a geldiğini belirten Kanadalı iş insanı Jonathan Wolfe, şu bilgileri aktardı:

İki yıl önce normal sezonda geldim. Alman iş ortağım Stefan Lohmann ile kalabalık bir ziyaretçi gurubu vardı. Karlı Nemrut Dağı resimleri beni celp etti ve bir daha geldim. Bu mevsimde Nemrut bir başka güzel oluyormuş. Böyle manzarayı dünyanın hiç bir yerinde görme şansınız yok. Herkese tavsiye ediyorum. Tepeden Mezopotamya’ya bakan Nemrut Dağı’nı muhakkak havanın açık olduğu kış aylarında görün. Doğası büyüleyici, karlar arasında başlarını çıkaran 2 bin 100 yıllık sanat eseri dev tanrı heykelleri başka yerde yok.

"BU KEZ KIZIMLA BİRLİKTE GELDİM"

Kış-Doğa turizmi için böyle bir yeri hiçbir yerde görmenin mümkün olmadığını ifade eden Jonathan Wolfe, “Bu sefer kızım Julia ile geldim. Dönüşümüzde kış turizmi için ülkemizde adeta tanıtım yapacağım. ” sözlerini kullandı.

"COĞRAFYANIZ ÇOK ZENGİN"

Kanadalı İş İnsanı Jonathan Wolfe, “Bu mevsimde burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Coğrafyanız çok zengin turizm kaynağına sahip.” diye konuştu.