ANKA

Adıyaman, Türkiye’de nar yetiştiriciliğinde 13’üncü sırada yer alıyor.

Adıyaman’da yetiştirilen organik narlar, kendine has kokusu ve lezzetiyle öne çıkılor.

İhracatta Adıyaman narlarının ilk alıcısı ile Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarı.

Konvansiyonel narlar ise Rusya’ya ihraç ediliyor.

ADIYAMAN İÇİN NAR ÜRETİMİ ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI

Nar işleme fabrikaları ve soğuk hava depolarının bulunduğu Adıyaman’da nar yetiştiriciliği üreticiler için önemli bir gelir kaynağı oldu.

Geçtiğimiz yıl 20 bin dekarlık alanda 43 bin ton nar üretiminin gerçekleştirildiği Adıyaman’da bu yılda aynı rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, merkez Battalhöyük köyü Karaburç mezrasında nar hasadına katılarak üretimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"NAR EKİLİ ALANLAR HER YIL ARTIYOR"

Kıyas'ın kentteki nar üretimiyle ilgili açıklamaları şöyle:

Adıyaman ilinde yaklaşık 20 bin dekar nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu alanlarımız gittikçe her yıl artmaktadır. Adıyaman’da gerek soğuk hava depolarının artması, gerekse de özellikle organik narın yaygınlaşmasıyla beraber yurt dışına ihracatta gerçekleşmektedir. İlimizde daha çok Avrupa ülkelerine, en çok da Almanya’ya organik nar ihracatı yapılmaktadır.

Yine konvansiyonel olarak Rusya gibi birkaç ülkeye de nar gönderilmektedir. İlimizde nar suyu işleyen fabrikalarımız var. Nar ekşisi yapan fabrikamız var. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi de ilimizden nar almaktadır. Toplam 43 bin ton nar rekoltemiz var ve bu veri geçen yılki rakamla aşağı yukarı aynıdır.

"AĞAÇLAR BÜYÜDÜKÇE TONAJLAR ARTIYOR"

Nar üreticisi Halil Gürsoy ise şu açıklamada bulundu: