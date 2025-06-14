Afyon sucuğu ve pastırmasına Avrupa tescili

İHA

Afyonkarahisar’ın geleneksel lezzetleri Afyon sucuğu ve Afyon pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda koruma altına girdi. Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nın Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener'in rehberliğinde yürüttüğü başvuru süreci sonuç verdi. Avrupa Birliği Komisyonu, yalnızca bir gün arayla önce Afyon pastırmasına, ardından da Afyon sucuğuna tescil onayı verdi.

Artık AB standartlarına uygun üretim yapan firmalar, coğrafi işaret amblemini kullanarak ürünlerini doğrudan Avrupa pazarına sunabilecek. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, bu gelişmeyi “Afyon’un sınırlarını aşan bir başarı” olarak değerlendirdi ve coğrafi işaretlerin şehre ciddi katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

"AFYON'UN LEZZETLERİ 500 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK"

Danışman Huriye Özener, iki gün üst üste gelen bu sevindirici haberlerin büyük bir gurur yaşattığını belirtti. Et ürünleri alanında iki farklı Afyon ürününün AB nezdinde tescillenmesinin önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Özener, “Bu tescil sayesinde ürünlerimiz Avrupa'daki 500 milyonluk tüketiciyle buluşacak. Bu da ihracatın önünü çok daha fazla açacak” dedi.

"KAYSERİ ÖNCE BAŞVURDU, AFYON TESCİLİ ALDI"

Kayseri’nin sucuk için daha önce başvuruda bulunduğunu hatırlatan Özener, Afyon’un nasıl öne geçtiğini ise şu sözlerle anlattı:

Afyon’un sucuk ve pastırma ürünlerine dair yürüttüğümüz çalışma oldukça kapsamlıydı. Sadece Afyon değil, Türkiye’nin dört bir yanında sucuk ve pastırma üreten tüm illeri taradık, literatür araştırmaları yaptık. Uzun soluklu bu emeğin karşılığında tescili almayı başardık.

Bu tescillerle birlikte Afyon’un geleneksel ürünleri artık yalnızca yerel pazarda değil, Avrupa sofralarında da yer bulacak.